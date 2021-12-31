Гороскоп на 1 січня для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на сьогодні / Фото: Колаж: Сьогодні
Астрологи дали прогноз на 1 січня 2022 року. Новий рік благополучно зустрінутий, настає сприятливий і очищаючий день, коли людина перебуває в гармонії із собою та навколишнім світом.
Гороскоп на 1 січня для Овна
Незважаючи на пізнє вставання у перший день року, все одно не стримуйте пориви своєї дотепності та життєрадісності. Раз на рік можна дозволити собі пустувати у своє задоволення.
Гороскоп на 1 січня для Тельця
Запасіться терпінням і розсолом, швидше за все, вам все це стане в нагоді з самого ранку. Намагайтеся на честь свята не наговорити зайвого тим, хто насмілив вас розбудити зрання.
Гороскоп на 1 січня для Близнят
Якщо у перший день року вам потрібно буде зробити вибір, можете не переживати – ви не помилитеся. Тільки не дозволяйте нікому впливати на свою думку, ви самі здатні роздавати поради.
Гороскоп на 1 січня для Рака
Чим простіше рішення питань, тим краще для вас та оточуючих. Цього дня ви можете дозволити собі нікуди не поспішати. Просто посидіть на дивані з пультом – ви заслужили на розслаблення та відпочинок.
Гороскоп на 1 січня для Лева
Цей святковий день чудово підходить для відновлення давно втрачених зв'язків. Велика ймовірність зустріти дуже старих знайомих. Зателефонуйте всім, привітайте з Новим роком, дізнайтеся багато новин.
Гороскоп на 1 січня для Діви
Ваші почуття перебувають у піднесеному і навіть схвильованому стані. Але, незважаючи на бурхливу святкову ніч напередодні, весь день буде надзвичайно продуктивним, начебто у вас сидить батарейка.
Гороскоп на 1 січня для Терезів
Не розкидайтеся тим, що маєте, воно явно вам знадобиться у майбутньому. Це можуть бути і матеріальні блага, і креативні ідеї. Крім того, зараз не потрібно розпочинати нові справи – ще рано, трохи зачекайте.
Гороскоп на 1 січня для Скорпіона
Часу на міркування та спогади у вас не буде. Відпочинок-відпочинком, але на вас чекають великі справи. Мобілізуйте всі зусилля та беріться за роботу. Перший день року обов'язково буде вдалим.
Гороскоп на 1 січня для Стрільця
День обіцяє бути напруженим у емоційному сенсі. Мабуть, ніч пройшла надто бурхливо, і душа вимагає продовження бенкету. Про всяк випадок запасіться валеріаною – чи то собі, чи то оточуючим.
Гороскоп на 1 січня для Козорога
Напрочуд ви відчуєте приплив енергії, так що витратьте її правильно. Не сидіть склавши руки, мало коли випаде такий день іще раз. Загалом рік починається сприятливо і на піднесенні сил.
Гороскоп на 1 січня для Водолія
Для того, щоб потім не пошкодувати про втрачені можливості – будьте в курсі всіх подій. Не йдіть далеко від телефону і перевіряйте пошту. Окрім вітань ви отримаєте важливу інформацію.
Гороскоп на 1 січня для Риб
Проведіть увесь цей святковий день у владі почуттів, хай вони будуть приємними. І постарайтеся не думати більше ні про що інше. Тоді все складеться дуже вдало для вас із початку року.
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