Гороскоп на 10 липня для всіх знаків зодіаку: день милосердя

Гороскоп на сьогодні / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Прийдешня неділя, 10 липня , стане днем прояву милосердя та співчуття. Астрологи відзначають, що цієї місячної доби важливо поводитися з оточуючими так, як ви хотіли б, щоб ставилися до вас.

Овен

Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Колаж: Сьогодні

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Гороскоп на 10 липня для Овнів: правила сьогоднішньої гри змінюватимуться прямо на ходу. Постарайтеся бути в курсі подій і навіть йти трохи на випередження, інакше ризикуєте сісти в калюжу.

Телець

Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 10 липня для Тельців: у вас, нарешті, з'явиться реальний шанс змінити все на краще. Обов'язково скористайтеся ним, та поспішіть, поки цього за вас не зробив хтось інший.

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Близнята

Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 10 липня для Близнят: не скромничайте і не відмахуйтесь від компліментів – ви їх заслужили. Врахуйте, якщо не будете опускати руки і падати духом, то зможете заробити набагато більше.

Рак

Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Колаж: Сьогодні

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Гороскоп на 10 липня для Раків: вам сьогодні можна філософствувати та розмірковувати на високі теми – вам це сподобається. Але тільки не варто брати в руки нічого цінного, інакше зламаєте або покалічитеся самі.

Лев

Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 10 липня для Лева: незважаючи на вихідний, ліричні відступи сьогодні не вітаються. Якщо хочете все встигнути та при цьому зробити якісно, вам доведеться розпланувати день.

Діва

Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 10 липня для Дів: майте на увазі, що не всі ваші друзі чи рідні готові розділити з вами романтичний настрій або меланхолійний смуток. Шукайте інші шляхи взаємодії із близькими.

Терези

Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 10 липня для Терезів: сьогоднішній день непогано підходить для поїздок. Вам буде нелегко всидіти на місці, тому вирушайте кудись за новими враженнями. Але недалеко.

Скорпіон

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

Гороскоп на 10 липня для Скорпіонів: можливо, ви досягнете більшого результату, якщо вимагатимете бажаного, а не проситимете. Але не перегинайте палицю, інакше ризикуєте отримати у відповідь скривджені погляди.

Стрілець

Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 10 липня для Стрільців: сьогодні хтось спробує втягнути вас у конфлікт, до якого ви не маєте жодного відношення. Ідіть убік і не погоджуйтесь – це не приведе ні до чого доброго.

Козоріг

Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 10 липня для Козорогів: піддавшись власному швидкоплинному імпульсу чи чужому впливу, ви приймете якесь невдале для вас рішення. Ви незабаром пошкодуєте про нього, але буде пізно.

Водолій

Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 10 липня для Водоліїв: вам доведеться відстоювати власну думку всіма доступними вам способами. Тож подбайте про наявність однодумців чи вагомих аргументів на вашу користь.

Риби

Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 10 липня для Риб: готуйтеся: на вас чекає несподівана, але приємна зустріч. Можете заради цього навіть причепуритися. Випромінюйте чарівність та шарм – ваш співрозмовник буде зачарований вами.

Раніше ми розповідали про знаки зодіаку, яким пощастить із грошима на тижні 4-10 липня. А ще дізнайтесь, кому обов'язково пощастить у коханні у 2022 році.