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СЬОГОДНІ Лайфхакер Астрологія

Три знаки зодіаку, яким пощастить із грошима наступного тижня 4-10 липня

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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1 липня, 20:00
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Застосовуйте знання, не лінуйтеся та вірте у краще – прогноз від астрологів.
Три знаки, яким пощастить із грошима наступного тижня
Три знаки, яким пощастить із грошима наступного тижня / Фото: Колаж: Сьогодні

Наступний тиждень 4-10 липня буде непростим для багатьох знаків зодіаку, особливо у сфері грошей. Однак є кілька щасливчиків , які у цей період забудуть про фінансову скруту.

На думку астрологів, гроші можуть прийти до рук різними шляхами . Головне – не зневірятися, не сумніватися у своїх силах, продовжувати працювати та шукати шляхи вирішення проблем. Навіть у найскладніших ситуаціях можна знайти вихід.

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Згідно бізнес-гороскопу наступного тижня, деяким знакам зодіаку в період з 4 по 10 липня пощастить трохи більше, ніж іншим.

Телець

Телець (21 квітня – 21 травня)
Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Тельців можна назвати справжніми везунчиками. Ви зазнаєте відчуття потужного оберегу у себе в руках. Здається, що неприємності у сфері фінансів не помічають вас і оминають, а ось опоненти навколо вас стають банкрутами. Хоча це й не привід для радості. Не кидайте раніше розпочату справу – вона дасть заробіток та моральне задоволення від роботи.

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Терези

Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Терезам буде все під силу. Якщо ви станете більш активними, застосуєте свої знання і докладете зусиль, то зумієте вирішити багато фінансових питань. Підтримка буде також від друзів. Зірки рекомендують звернути особливу увагу на завершення старих справ. І тоді незабаром від них ви можете розраховувати на непоганий дохід.

Козоріг

Козеріг (23 грудня – 20 січня)
Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Колаж: Сьогодні

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Найближчим часом на представників знаку Козоріг чекає фінансовий успіх. Ви навіть здивуєтеся, як гроші самі попливуть до вас у руки. Цей період може бути пов'язаний із оновленням також в інших сферах, але він пройде для вас дуже успішно. Головне – забудьте про лінь . Тоді ви зможете отримати і високу посаду, і гарний прибуток.

Раніше ми розповідали про знаки зодіаку, які можуть передбачати майбутнє. А також дізнайтесь, кому обов'язково пощастить у коханні у 2022 році.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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