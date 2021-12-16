Близнята / Фото: Колаж: Сьогодні

Прийдешній рік 2022 Чорного Водяного Тигра буде неоднозначним для представників знаку Близнята . З одного боку, ви, як завжди, опинитеся на висоті, з іншого – підступний Тигр періодично підкидатиме вам непрості випробування у всіх сферах життя: кар'єрі, грошах, здоров'ї, відпочинку, коханні. Чи зможете ви подолати їх, чи вистачить вам кмітливості, щоб вирішити всі головоломки від символу року? Читайте докладний гороскоп на 2022 рік для знака зодіаку Близнята.

Гороскоп на 2022 рік для знака Близнята: робота і кар'єра

Представників знака Близнята у 2022 році часто охоплюватиме відчуття, що все йде не так, як заплановано , і щось заважає вам досягти поставленої мети. Ви ніби женетеся за чимось, але водночас стоїте на місці. Спробуйте просто перечекати неприємний період, наприклад у відпустці, а потім знову повернутися до роботи відпочилим та посвіжілим.

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Гороскоп на 2022 рік для знака Близнята: гроші та фінанси

У Близнят у 2022 році можливі фінансові дірки. Маючи хороші заробітки, ви часто витрачатиметеся через непередбачувані ситуації . Чи то ваші рідні зазнають лиха, чи то близькі люди попросять про допомогу – ви поспішатимете всіх підтримати матеріально. Але не хапайтеся за сумнівні пропозиції – краще перегляньте свій бюджет.

Гороскоп на 2022 рік для знака Близнята: кохання і стосунки

Близнятам у наступному 2022 році слід бути більш відкритими. Довіряйте своїм коханим . А ось якщо ви зайве ревнуватимете, Чорний Тигр може зробити ваші підозри дійсно обґрунтованими. Це деструктивне почуття, яке ніяк не скріплює кохання, а навпаки, руйнує сім'ю. Вірте коханій людині, і тоді рік буде гармонійним.

Гороскоп на 2022 рік для знака Близнята: здоров'я і харчування

У щоденних радощах і тривогах не забувайте про свою нервову систему , адже вона у вас одна. Щоб зняти втому і стрес, корисно звернутися до масажиста. Також гарний засіб від нудьги – це біг підтюпцем, зарядка або інші ненав'язливі види спорту. Не варто у 2022 році переїдати та зловживати алкоголем, інакше у вас додасться ще одна проблема – з вашою печінкою.

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Гороскоп на 2022 рік для знака Близнята: відпочинок та подорожі

Найкращим відпочинком для втомленого організму у 2022 році у Близнят стане зміна виду діяльності та вражень. Якщо ваша робота в офісі, за паперами та обчисленнями, то потрібно релаксувати на вихідних виїжджаючи на природу. І навпаки – важка фізична праця буде повністю винагороджена розслабленням на дивані або на масажному столі.

Раніше ми розповідали, як задобрити Тигра, щоб Новий рік 2022 був вдалим і щасливим.