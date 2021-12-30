Водолій / Фото: Колаж: Сьогодні

Новий рік 2022 прийде під знаком Чорного Водяного Тигра. Що принесе цей безстрашний символ року у життя Водоліїв? Які сюрпризи, радості та складності чекають на представників цього знака протягом усього 2022 року? Що пророкують зірки у всіх основних сферах життя? Читайте докладний гороскоп на 2022 рік для знака зодіаку Водолій.

Гороскоп на 2022 рік для знака Водолій: робота і кар'єра

Якщо ви хочете просування у сфері роботи , то вам слід робити хоч якісь кроки у цьому напрямку. Під лежачий камінь вода не потече. Для початку хоча б перегляньте можливі вакансії і самі надішліть резюме – ось і з'являться шанси на приємні зміни. Все залежатиме лише від вас: ворушитиметеся – з'явиться гідна та цікава робота.

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Гороскоп на 2022 рік для знакау Водолій: гроші та фінанси

У фінансовій сфері на Водоліїв чекає бурхливий і не завжди спокійний рік . Цілком ймовірно, що в один період ви шикуватимете, а в інший – шукатимете додаткові джерела поповнення бюджету. Тигр часто буде ставити перед вами непрості завдання і дивитися, як ви з ними впораєтеся. Але в цілому, Водолії наступного року виявляться на гідній фінансовій висоті.

Гороскоп на 2022 рік для знака Водолій: любов і стосунки

На Водолія чекають приємні зміни у рік Тигра, аж до ідеї зіграти весілля. Романтичні стосунки у більшості представників цього знака розвиватимуться чудово і по наростаючій, так що не шукайте причин відкладати зміну статусу на інший час – їх просто немає. Сімейні Водолії також будуть у гармонії та взаєморозумінні зі своїм подружжям.

Гороскоп на 2022 рік для знака Водолій: здоров'я і харчування

Якщо Водолії вирішили за звичкою не звертати уваги на своє самопочуття, відкладаючи все на потім, то у 2022 році цей номер не пройде. Ваше попустительське ставлення до себе може відгукнутися у найневідповідніший момент зниженням імунітету . Тигр не дасть вам поблажок, тому навіть найменшу застуду не можна пускати на самоплив. Якщо ви ще жодного разу не постилися, можете спробувати почати дотримуватися цього режиму в 2022 році

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Гороскоп на 2022 рік для знака Водолій: відпочинок та подорожі

Рутина на роботі, питання бізнесу, відрядження та сімейні справи так стомлять Водоліїв, що свої законні відпускні дні вам захочеться просто повалятися на дивані і ні во що не вникати. Дозвольте собі такий релакс, але недовго, тому що ви ризикуєте швидко розлінитися, а потім повертатися в робочий режим буде дуже складно. Займіться на дозвіллі самоосвітою.

Раніше ми розповідали, як задобрити Тигра, щоб Новий рік 2022 був вдалим і щасливим.