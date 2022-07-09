Гороскоп на 9 липня для всіх знаків зодіаку: емоційний день

Гороскоп на сьогодні / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Сьогоднішня субота, 9 липня – це енергетично сильний день. Астрологи радять цієї місячної доби тримати свої емоції під контролем, не зриватися на оточуючих та не зганяти зло на близьких.

Овен

Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Колаж: Сьогодні

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Гороскоп на 9 липня для Овнів: сьогодні на вас наринуть такі почуття, що ви навіть можете закохатися. Якщо ваше серце зайняте, і ви не хочете нічого змінювати, то проявіть максимальну обережність.

Телець

Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 9 липня для Тельців: постарайтеся організувати зустріч друзів та провести вечір у компанії людей, які добре до вас ставляться. Це допоможе прикрасити не зовсім приємне враження від дня, що минув.

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Близнята

Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 9 липня для Близнят: у вихідний відпочиньте від розумової праці, переключившись на фізичну. Вам корисно зробити перепланування чи перестановку, щоб усе стало на свої місця.

Рак

Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Колаж: Сьогодні

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Гороскоп на 9 липня для Раків: сьогодні ви зможете продемонструвати оточуючим, як багато хороших якостей вони у вас завзято і довго не помічали. Тільки не зазнавайтеся.

Лев

Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 9 липня для Лева: вас відвідає завидна кількість цінних думок та геніальних ідей – тільки встигайте записувати. А деякі з них, мабуть, навіть знадобляться найближчим часом.

Діва

Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 9 липня для Дів: відкиньте непотрібні емоції цього вихідного і постарайтеся повністю зануритися в релакс. Це можна зробити на самоті або в компанії старих перевірених друзів.

Терези

Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 9 липня для Терезів: ви і самі не зможете зрозуміти мотивів своїх дій доти, доки не почнете пояснювати їх комусь іншому. Вам сьогодні як повітря необхідний гідний та уважний співрозмовник.

Скорпіон

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

Гороскоп на 9 липня для Скорпіонів: на вас чекає непростий день, незважаючи на те, що він вихідний. Відпочивати і лінуватися буде ніколи. Намагайтеся замислитися про своє майбутнє – настав час будувати плани.

Стрілець

Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 9 липня для Стрільців: ваша інтуїція сьогодні може дати збій, тому не варто на неї покладатися. Залізна логіка та дії чітко за розкладом – ось ваша інструкція до дії.

Козоріг

Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 9 липня для Козерогів: не поспішайте події. Життя і саме по собі швидкоплинне, так не потрібно його ще й підганяти. Стримайте свій запал і пристрасть. Вам корисно просто подумати, а діяти краще згодом.

Водолій

Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 9 липня для Водоліїв: Сьогодні зірки рекомендують просто насолоджуватися відпочинком. Нікуди не ходіть та не виїжджайте. Відкладіть усі справи, якщо вони можуть зазнати терпіння, і відпустіть ситуацію на самоплив.

Риби

Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 9 липня для Риб: цього дня перевіряйте інформацію, яка до вас надходить. Існує можливість обману. При цьому ви самі мимоволі можете дезінформувати оточуючих, або вам хтось скаже неправду.

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