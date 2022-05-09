Гороскоп на 9 травня для всіх знаків зодіаку: провокаційний день

Гороскоп на сьогодні / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні
Місячний день, що настає ув понеділок, 9 травня , може однаковим чином принести надію або ж розчарування. Дається взнаки негативний вплив Місяця, який триватиме першу половину дня. А з другої половини, на думку астрологів, настане період енергії, коли сил вистачає на все задумане.
Овен
Гороскоп на 9 травня для Овнів: сьогодні будьте готові до протистояння та суперечок зі своїми опонентами. Відстоюючи істину, ви надасте цінну послугу своїм однодумцям та соратникам.
Телець
Гороскоп на 9 травня для Тельців: день буде сповнений проблем, у вирішенні яких вам може допомогти впливова особа. Але майте на увазі, що свого часу вона вимагатиме від вас високу плату за послугу.
Близнята
Гороскоп на 9 травня для Близнят: зранку вам краще на певний час піти в тінь, щоб не провокувати скандал. Якщо ви зумієте пережити конфліктну ситуацію, надвечір все вирішиться і заспокоїться.
Рак
Гороскоп на 9 травня для Раків: сьогодні сприятливо зайнятися упорядкуванням планів на майбутнє. Ось тільки поки що не поспішайте розпочинати їхню реалізацію, бо з'являться якісь нестикування.
Лев
Гороскоп на 9 травня для Лева: у вирішенні робочих питань ви можете сміливо спиратися на свій професійний досвід. У фінансовій сфері все стабільно, а в емоційному руслі спостерігаються хвилювання.
Діва
Гороскоп на 9 травня для Дів: сьогоднішній день корисно присвятити підведенню підсумків та наведенню порядку у справах. У вас усе стане на свої місця. Уникайте спілкування з неприємними людьми.
Терези
Гороскоп на 9 травня для Терезів: в цілому на вас чекає сприятливий день, тому що ваші справи будуть розвиватися так, як ви гадали і планували раніше. Головне – впоратися з негативними емоціями.
Скорпіон
Гороскоп на 9 травня для Скорпіонів: цей період зовсім не підходить для вирішення якихось тривалих бюрократичних питань та оформлення документів. Краще приділіть більше часу своєму здоров'ю.
Стрілець
Гороскоп на 9 травня для Стрільців: проявіть пильність: ви ризикуєте вибрати помилковий шлях, який може швидко завести у глухий кут. Вам краще покладатися на власну інтуїцію, а не поради оточення.
Козоріг
Гороскоп на 9 травня для Козорогів: сьогодні ви зумієте цілком заслужено здобути авторитет. А все завдяки тому, що відновите справедливість у спірному питанні, яке виникло між близькими вам людьми.
Водолій
Гороскоп на 9 травня для Водоліїв: зірки радять цього дня менше довіряти оточенню, щоб не потрапити на вудку пройдисвітів. Не дайте себе обдурити і не ведіться на хибні обіцянки.
Риби
Гороскоп на 9 травня для Риб: у вас будуть кардинальні зміни у сфері роботи або бізнесу. Тож будьте до них готові заздалегідь. А особисті питання доведеться ненадовго відкласти, хоча вам цього не хочеться.
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