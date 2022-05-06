Що чекає на Україну 9 травня: прогноз астролога

Чи стане цей день переломним в Україні, та як планети вплинуть на перебіг війни.

Що чекає на Україну 9 травня / Фото: facebook.com, Unsplash, Колаж: Сьогодні

День 9 травня , який у світлі військових подій в Україні набуває особливого сакрального значення, також становить великий інтерес для астрологів. Він випадає на закінчення 9-го місячного дня, який вважається сатанинським та негативним періодом , а також початок 10-го місячного дня – що має більш спокійну та позитивну енергетику.

Святкування перемоги над нацизмом проводиться у багатьох країнах світу. Але вважається, що країна-агресор планує робити все можливе, щоб досягти хоч якихось успіхів у війні з Україною і цим обґрунтувати своєму народу необхідність вторгнення до нашої країни.

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На думку астролога Марини Скаді, для України 9 травня стане переломним моментом, і навіть періодом серйозних випробувань, тобто це точка глобального та різнопланового протистояння.

Що принесе день 9 травня для України та світу

Цікаво, що 9 травня випадає приблизно посередині між двома затемненнями – сонячним, яке сталося 30 квітня, та місячним, яке відбудеться 16 травня. Їхній вплив на цей день дуже відчутний . Про це говорить і Марина Скаді.

Важкий день – 9 травня, середня точка між затемненнями. Це непередбачуваний час. Може статися все, що завгодно. Марно шукати логіку в тому, що відбувається. Абсолютно не обов'язково, що фон цього дня буде негативним. Можливий несподіваний поворот подій, щасливий випадок, але і ймовірність неприємностей також велика. Цього дня все перевертається з ніг на голову та навпаки.

Свій вплив на 9 травня надаватиме Плутон, який 30 квітня розпочав свій ретроградний рух. Отже, настав період скасування того, що було важливо донедавна, переоцінки цінностей як у матеріальному, так і в духовному аспекті.

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День складний, пов'язаний із втратами, але вони обов'язково виправдаються вже незабаром. Можуть виявитися великі проблеми в управлінні державними фінансами, а також спроби приховати злочини, іноді ціною численних жертв. У цей період великий вплив набувають великі або всесвітні організації, які діють за принципом "розділяй і владарюй". Однак, якщо кожна людина для себе вирішить стати усвідомленою особистістю, перестане бути веденою, почне оцінювати все, що відбувається, критично, то з цього моменту включиться зворотний відлік для тих, хто керував глобальними процесами. Об'єднуючись у групи та колективи, основою яких є ідея миру та людського життя, прості люди набувають сили, можуть запустити механізм революції аж до повалення влади, байдужої до долі країни та громадян. Весняний коридор затемнень є відправною точкою, результатом якої буде руйнація всіх систем та структур, метою яких є особисте збагачення та знецінення людського життя.

Докладніше про вплив весняного коридору затемнень на наше життя дивіться у відео:

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