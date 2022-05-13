Гороскоп на п'ятницю, 13 травня, для всіх знаків зодіаку: день виконання бажань

Гороскоп на сьгодні / Фото: Unsplash

Незважаючи на містичне поєднання числа та дня тижня, прийдешня п'ятниця, 13-те , для багатьох знаків зодіаку стане днем фортуни та удачі. Астрологи радять загадати бажання у цей день – воно має всі шанси справдитися.

Овен

Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Колаж: Сьогодні

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Гороскоп на 13 травня для Овнів: Сьогодні обіцяє бути насиченим, різноплановим і ненудним. Але лише від вас залежить, наскільки швидко і легко ви впораєтеся з несподівано виниклими проблемами.

Телець

Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 13 травня для Тельців: день підходить для навчання та освоєння нових знань. Вся інформація буде сприйматися легко та доступно. Незабаром ви зможете застосувати її у справі та перевірити себе.

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Близнята

Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 13 травня для Близнят: у цей день розмови даються з великою напругою, вам буде складно досягти порозуміння чи піти на компроміс. А тому вам краще побути на самоті.

Рак

Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Колаж: Сьогодні

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Гороскоп на 13 травня для Раків: сьогоднішній день небезпечний травмами та своєю непередбачуваністю. Вам слід проявити підвищену обережність, особливо користуючись побутовою технікою або сидячи за кермом.

Лев

Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 13 травня для Лева: незалежно від того, які цілі ви переслідуєте, зверніться за порадою до друзів. Вони підкажуть мудру думку, з якою набагато легше вирішити робочі питання.

Діва

Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 13 травня для Дів: зірки рекомендують зменшити свої апетити. Майте на увазі, що це стосується не лише їжі, але також грошей, влади та почуттів. Ваші запити перевершують ваші можливості.

Терези

Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 13 травня для Терезів: сьогодні бажано вибратися з чотирьох стін та провести день поза домом. Вам потрібне підживлення енергією, а це краще зробити на природі. Також займіться профілактикою здоров'я.

Скорпіон

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

Гороскоп на 13 травня для Скорпіонів: вам не варто втручатися в чужі конфлікти та розбирання, бо людей не помирите, а ворогів собі наживете. У вас несподівано відкриється дар пророцтва.

Стрілець

Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 13 травня для Стрільців: ви зможете переконати оточуючих у правильності своїх міркувань та висновків. Також ви виявите здатність перетягнути однодумців на свій бік.

Козоріг

Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 13 травня для Козорогів: вам слід постаратися цього дня завершити розпочаті справи. Інакше наступного разу ви повернетесь до них нескоро. Тільки після цього можна розпочинати реалізацію нових планів.

Водолій

Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 13 травня для Водоліїв: У вас буде не надто гарний настрій. Але незважаючи на це, постарайтеся нікого не провокувати своєю критикою та зауваженнями, щоб уникнути скандалу з оточуючими.

Риби

Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 13 травня для Риб: Зверніть увагу на свій імідж і при необхідності займіться його якнайшвидшим оновленням. Вам личать яскраві речі, тож бажано зробити ревізію свого гардеробу.

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