Гороскоп на пятницу, 13 мая, для всех знаков зодиака: день исполнения желаний

Гороскоп на сегодня / Фото: Unsplash

Несмотря на мистическое сочетание числа и дня недели, наступившая пятница, 13-е , для многих знаков зодиака станет днем фортуны и удачи. Астрологи советуют загадать желание в этот день – оно имеет все шансы исполниться.

Овен

Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Коллаж: Сегодня

Реклама

Гороскоп на 13 мая для Овнов: сегодняшний день обещает быть насыщенным, разноплановым и нескучным. Но лишь от вас зависит, насколько быстро и легко вы справитесь с неожиданно возникшими проблемами.

Телец

Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 13 мая для Тельцов: день подходит для обучения и освоение новых знаний. Вся информация будет восприниматься легко и доступно. Вскоре вы сможете применить ее в деле и проверить себя.

Реклама

Близнецы

Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 13 мая для Близнецов: в этот день разговоры даются с большим напряжением, вам будет сложно достичь взаимопонимания или пойти на компромисс. А потому вам лучше побыть в уединении.

Рак

Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Коллаж: Сегодня

Реклама

Гороскоп на 13 мая для Раков: сегодняшний день опасен травмами и своей непредсказуемостью. Вам следует проявить повышенную осторожность, особенно пользуясь бытовой техникой или сидя за рулем авто.

Лев

Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 13 мая для Львов: независимо от того, какие цели вы преследуете, обратитесь за советом к друзьям. Они подскажут мудрую мысль, с которой будет гораздо легче решить рабочие вопросы.

Дева

Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 13 мая для Дев: звезды рекомендуют вам уменьшить свои аппетиты. Имейте в виду, что это касается не только еды, но также денег, власти и чувств. Ваши запросы превосходят ваши возможности.

Весы

Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 13 мая для Весов: сегодня желательно выбраться из четырех стен и провести его вне дома. Вам необходима подпитка энергией, а это лучше сделать на природе. Также займитесь профилактикой здоровья.

Скорпион

Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Гороскоп на 13 мая для Скорпионов: вам не стоит вмешиваться в чужие конфликты и разборки, потому что людей не помирите, а врагов себе наживете. В вас неожиданно откроется дар прорицательства.

Стрелец

Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 13 мая для Стрельцов: вы сумеете убедить окружающих в правильности своих рассуждений и выводов. Также вы обнаружите в себе способности перетащить единомышленников на свою сторону.

Козерог

Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 13 мая для Козерогов: вам следует постараться в этот день завершить начатые дела. Иначе в следующий раз вы вернетесь к ним нескоро. Только после этого можно приступать к реализации новых планов.

Водолей

Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 13 мая для Водолеев: У вас будет не слишком хорошее настроение. Но несмотря на это, постарайтесь никого не провоцировать своей критикой и замечаниями, чтобы избежать скандала с окружающими.

Рыбы

Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 13 мая для Рыб: Уделите внимание своему имиджу и при необходимости займитесь его скорейшим обновлением. Вам будут к лицу яркие вещи, так что желательно сделать ревизию своего гардероба.

Ранее мы рассказывали, какие знаки зодиака будет сопровождать удача в мае-2022. А еще узнайте, кому обязательно повезет в любви в 2022 году.