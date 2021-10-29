Геловін 2021: страшні привітання, картинки та листівки

Геловін: привітання з моторошним святом / Фото: Колаж: Сьогодні

Наближається моторошний і веселий Геловін-2021, із чим ми вас і вітаємо! Вже напередодні свята можна відправити друзям та знайомим страшні, прикольні, жартівливі вітання, щоб всіх випередити та першими налякати. А ми підготували для вас тематичні картинки, яскраві листівки та прикольні привітання у день Геловіну.

Жахливі привітання з Геловіном у прозі

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Коли почуєш помах крил кажана, то поринеш у той далекий потойбічний світ, у якому граф Дракула розпивав людську кров. Бажаю тобі відзначити найстрашніший Геловін. Будь жахливим героєм темної сторони та налякай всіх своїх друзів!

Геловін: привітання та картинки / Фото: bonnycards

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Вітаю з Геловіном-2021! Відпускай на волю всі свої страхи, веселись до втрати пульсу, смійся до сліз, танцюй до упаду і лякай оточуючих до втрати свідомості! А ще бажаю страшної краси, кошмарного везіння та прилипливої удачі!

Вітання з Геловіном у віршах та листівках / Фото: bonnycards

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Настає Геловін – час містики та чудес! У наше життя впроваджується вся нечиста сила, так давайте її лякати і діяти на випередження: пустувати і пакостити, веселитися і дуріти. Нехай у цей день відкриється таємнича завіса між світами, вечір наповниться сюрпризами та виконаються заповітні бажання.

Геловін: картинки та моторошні побажання / Фото: bonnycards

Жахливі привітання з Геловіном у віршах

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Хэллоуин стучится в двери,

Слышишь половицы скрип?

Это призрак, я уверен,

От вытья совсем охрип.

Геловін: листівки та картинки / Фото: bonnycards

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Страхи мы сегодня

Все прогоним прочь,

Пусть Хэллоуин подарит

Нам веселья ночь.



Смехом и огнями

Мы разгоним нечисть,

Жизнь без страхов станет

И добрей, и легче!

З Геловіном: вітання та вірші / Фото: Depositphotos

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Ночь сползает по стене,

Тьма выходит из угла,

Начинается теней

Бесконечная игра…

***

Тыква – это голова,

Вместо глаз сияют свечи,

С Хэллоуином, господа,

Приходите к нам на вечер!

Раніше ми розповідали, як відзначити Геловін за знаком зодіаку.