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Коли Геловін у 2021 році: точна дата найстрашнішого свята

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
8 вересня, 19:33
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У 2021 році найстрашніше свято буде вихідним. А ось наступного дня – на роботу
Коли буде Геловін у 2021 році
Коли буде Геловін у 2021 році / Фото: Колаж: Сьогодні

Страшне свято Геловін, що полюбилося у світі і прижилося в Україні, традиційно настане наприкінці жовтня. Що це за день, яка у нього історія, чим він примітний і які традиції збереглися досі, читайте в нашій статті.

Коли Геловін у 2021 році

Свято Геловін щороку в Україні та світі відзначається 31 жовтня . Точніше – свято нечистої сили настає в ніч з 31 жовтня на 1 листопада .

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У 2021 році воно випадає на неділю , вихідний день. Це означає, що веселитися і святкувати народ зможе у свій законний вихідний. Головне потім не проспати на роботу і встигнути прийняти більш-менш пристойний вигляд.

Геловін: історія свята

Геловін успішно перекочував у наше століття ще з часів древніх кельтів .

Слово "Геловін" – це скорочення від All-Hallows-Even і в перекладі з шотландської означає "Вечір всіх святих" . Чого не скажеш, дивлячись на атрибутику та ритуали цього сатанинського дійства.

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З давніх-давен перші дні листопада в католицькій церкві були присвячені пам'яті померлих. Так, 1 листопада відзначається День всіх Святих, а 2 листопада – День поминання покійних .

До наших днів у деяких районах Шотландії та Ірландії збереглися ритуали заспокоєння душ померлих, які проводяться у цей час, вночі 31 жовтня .

Цей день був наділений містичними властивостями, оскільки люди вірили, що душі їхніх предків на деякий час поверталися до своїх домівок, приводячи у наш світ нечисту силу .

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Щоб захиститися і налякати її, люди поміщали у вікна своїх будинків різні овочі, в яких вирізали очі і роти, а всередину вставляли палаючі свічки. Пізніше з усіх овочів залишився гарбуз, який став називатися світильником Джека .

До речі, головні атрибути Геловіну :

  • ліхтар Джека з гарбуза;
  • костюми;
  • помаранчевий і чорний кольори;
  • страшні частування.

У XVI столітті у дорослих і дітей з'явилася весела традиція на Геловін вбиратися у страшні костюми і ходити по домівках, викликаючи жах у господарів і вимагаючи відкупу солодощами: "Trick-or-treating" .

Коли шотландці та ірландці переселилися до Америки , вони привезли з собою традиції святкування Геловіну. А пізніше це страшне і веселе свято поширилося по всьому світу.

У XX столітті ритуали Геловіну стали схожі на театралізовані вистави, костюмовані шоу, розважальні атракціони та гуляння, головна мета яких – налякати і розвеселити .

Дивіться відео про Україну, яка дивує:

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у вересні 2021 року в Україні.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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