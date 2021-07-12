Іменини Петра і Павла: ексклюзивні листівки та ефектні привітання з днем ангела

У День ангела Петра і Павла-2021 відправляйте красиві привітання іменинникам у картинках, віршах і прозі

З іменинами Петра і Павла: найкращі листівки, картинки і вірші

Сьогодні, 12 липня, відзначають свій день ангела Петро і Павло на честь святих всехвальних первоверховних апостолів Петра і Павла. Якщо у вас є знайомі з такими іменами, обов'язково привітайте їх зі святом і відправте найкращі і добрі побажання в їх день ангела.

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Ім'я Павло трактується як "молодший". Власник цього імені – людина поступлива, чуйна, доброзичлива, з високими моральними та етичними якостями.

Петро розшифровується як "камінь" або "скеля". Таких людей відрізняє твердість характеру, впевненість у собі, підвищене самолюбство і вимогливість.

У день ангела Петра і Павла ми приєднуємося до найщиріших, добрих побажань і пропонуємо вам красиві, милі та прикольні привітання з іменинами в картинках, віршах і прозі.

Найкращі привітання з іменинами Петра і Павла у віршах

***

Как Павел в вере укрепляйся,

Как Петр, терпимым будь,

Житейским бурям не сдавайся,

Пусть долгим будет путь,

Счастливым, радостным, чудесным,

И честным – это главное.

Удачным, добрым, интересным.

С Днем ангела – Петра и Павла!

Петро і Павло: вітальні листівки з іменинами / Фото: Сьогодні

Іменини Петра: ефектне привітання у віршах

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Благородный, душевный, красивый,

Не мужчина, а просто мечта!

Петр, желаю, чтоб ты был счастливым,

И печали не знал никогда.



Чтоб сияло приветливо солнце,

Чтоб везло во всех сложных делах,

Чтоб тебя обошло все плохое,

И забыл ты про боль и про страх.

Добрі привітання з днем ангела Петра в прозі

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Дорогий Петро, сердечно вітаю тебе з іменинами і хочу побажати величезного здоров'я, невичерпного оптимізму, впевненості в своїх силах, активної діяльності, великих успіхів, неймовірного щастя в житті, великої удачі і безсумнівної любові.

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Іменини Петра і Павла: картинки, листівки, вірші, привітання / Фото: Сьогодні

Позитивне привітання з іменинами Петра у віршах

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Мы хотим сказать, наш Петя,

Что ты мужеством своим,

Покоряешь всех на свете,

Очень мы гордимся им.



Пусть тебе несет удачу,

Каждый прожитый денек.

И еще успех в придачу,

И задора огонек.

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Прикольне привітання з іменинами для Павла

***

Будь всегда успешным, Павел,

И уверенным в себе,

Чтобы рейтинг ты возглавил

Всех счастливчиков в судьбе!



Пусть, как птицы в свой скворечник,

Деньги в твой карман летят,

И удаче бесконечной

Будешь ты безумно рад!

З іменинами Петра і Павла: листівки і привітання / Фото: Сьогодні

Іменини Павла: привітання власними словами

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Павло, я щиро тебе вітаю з днем ангела і хочу побажати завжди ловити удачу за хвіст, ніколи не здаватися, постійно вдосконалювати себе і своє життя. Нехай для Павла новий день відкриває нові простори для щастя серця і натхнення натури.

Добрі вітання Павлу з іменинами у віршах

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С именинами поздравить

Я хочу тебя скорей!

Счастья, радости, богатства,

Верных, искренних друзей!



Будь всегда здоровым, Павел,

В жизни пусть тебе везет,

Все хорошее скорее

В руки пусть к тебе придет.

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