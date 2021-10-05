Як швидко відкрити банку з кришкою, що закручується

Як швидко відкрити банку / Фото: Колаж: Сьогодні

Буває дуже терміново потрібно відкрити банку з соліннями, джемом або томатною пастою, а вона ніяк не піддається, і голими руками її не взяти. Існує кілька дієвих способів, як можна це зробити. Вибирайте, який вам більше підходить і готуйте із задоволенням!

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Хитрість у тому, що під час консервування під дією гарячої температури в банці створюється знижений тиск , який згодом і тримає кришку так надійно.

Як відкрити банку: лайфхаки

Лайфхак 1. Ножем

Як відкрити банку / Фото: pinterest

Найшвидший спосіб дістатися до вмісту банки, який має право на існування. Але сподобається він не всім господиням, тому що кришку доведеться викинути . Просто приставте ніж зверху до банки, із силою вдарте по рукоятці долонею і пробийте кришку. Повітря ввійде всередину, і кришка легко згвинтиться.

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Лайфхак 2. Ложкою

Як відкрити банку / Фото: pinterest

Такий спосіб допоможе відкрити банку і зберегти кришку для подальшого використання . Потрібно вставити зворотну сторону ложки між кришкою і банкою в тому місці, де немає сильного затиску, і трохи відігнути край, щоб впустити повітря всередину банки. Важливо зробити це акуратно, щоб не деформувати кришку. Замість ложки можна використовувати ніж або консервний ключ. Коли почується хлопок – банка легко відкриється.

Лайфхак 3. Рукавичкою

Як відкрити банку / Фото: скріншот з YouTube/F.DIY

Якщо банку не взяти голими руками, озбройтеся рукавичками або рушником. Ці пристосування зменшать ковзання між руками і склом . Сильніше затисніть кришку однією рукою (з рукавичкою або серветкою) і спробуйте прокрутити банку іншою. Сил для цього буде потрібно набагато менше.

Лайфхак 4. Скалкою

Як відкрити банку / Фото: pinterest

Прибрати вакуум із банки допоможе легке постукування. Існує рекомендація постукати по дну, але в цьому випадку є ризик розбити банку і поранитися склом. Інший варіант – акуратно обстукати по колу кришки дерев'яною качалкою. Від вібрації в банку потрапляє повітря і послаблює кришку.

Лайфхак 5. Водою

Як відкрити банку / Фото: pinterest

Можна потримати банку під струменем гарячої води або занурити кришкою в миску з гарячою водою. Не бажано використовувати окріп , щоб скло не лопнуло від різкого перепаду температури. Під дією високої температури банка розширюється, і кришка легко відкривається.

Дивіться відео про тестування супер мульти відкривачки:

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