Як зберегти колір речей під час прання: прості способи

Чорний не зблякне, білий не посіріє, а кольорові речі не полиняють, якщо знати нехитрі секрети.

Як можна довше зберегти колір речей, щоб вони були як новенькі / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Щоб одяг якомога довше залишався, як новий , не тьмянів і радував яскравістю фарб, речі потрібно прати та сушити правильно. Така процедура не забере багато часу, зате дозволить зберегти первозданний вигляд улюбленої блузки, штанів та білизни.

Але якщо все ж таки трапилася неприємність, і після кількох прань недавно куплена річ потьмяніла і втратила привабливість, раніше ми вже розповідали, що потрібно зробити, щоб відновити колір одягу. А зараз поговоримо про те, як не допустити втрати яскравості речей.

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Як зберегти колір речей: лайфхаки

Лайфхак 1. Інструкція

Як зберегти колір речей / Фото: pinterest

Головне правило, яке допоможе вам довше зберігати колір улюбленої речі, – це правильний догляд за нею. Уважно вивчіть етикетку , перш ніж закидати одяг у прання. Адже колір найчастіше губиться через неправильний режим прання, занадто високу температуру води, тьмяніє від агресивних засобів для виведення плям, вигоряє на сонці тощо.

Лайфхак 2. Тестування

Як зберегти колір речей / Фото: pinterest / Фото: Pinterest

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Якщо ви сумніваєтеся у стійкості фарби на тканині і боїтеся, що вона полиняє, перед першим пранням перевірте річ, намочивши невелику ділянку або клаптик , що кріпиться на новий одяг. Якщо вода забарвилася – вам доведеться прати окремо і у прохолодній воді.

Лайфхак 3. Сортування

Як зберегти колір речей / Фото: unsplash

Перед пранням речі обов'язково потрібно розкласти, орієнтуючись на кілька різних параметрів.

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За кольором. Біле стирайте окремо. Чорне – окремо. Кольорове – також бажано підібрати свою гаму. За типом тканини. Синтетика може полиняти набагато швидше, ніж натуральні тканини, які міцніше забарвлені. По вазі. Важкі та грубі речі можуть залишити потертості і навіть дірки на делікатних тканинах. За текстурою. Вовняні, ворсисті речі небажано прати з одягом, який чіпляє на себе весь ворс і пил. За ступенем забруднення. Занадто брудні та заплямовані речі вимагають більшої кількості засобу, що може стати надто агресивним для делікатних і майже чистих тканин.

Лайфхак 4. Температура

Як зберегти колір речей / Фото: unsplash

Гаряча вода – один із головних ворогів одягу, який швидше знебарвлює речі. Оптимально, якщо температура для замочування та прання пофарбованих речей не перевищує 30-40°С . А прохолодна вода щадить пофарбовані тканини.

Лайфхак 5. Засоби

Як зберегти колір речей / Фото: unsplash

Використовуйте порошки суворо за призначенням, благо, що індустрія зробила крок далеко вперед і надала величезний вибір засобів для різних видів прання . А для цього знову ж таки доведеться уважно вивчити інструкцію. Білизна "з'їсть" колір, а порошок для кольорових тканин може залишити плями на білизні.

Лайфхак 6. Сушіння

Як зберегти колір речей / Фото: unsplash / Фото: Unsplash

Якщо ви сушите випрані речі біля батареї або обігрівача , будьте готові до того, що кольорова річ потьмяніє – температура негативно впливає на тканини. Також уникайте прямих сонячний променів , вивішуючи на мотузку кольоровий та чорний одяг – вигорить. Проте білі тканини, навпаки, ще більше відбіляться на сонці.

Раніше ми розповідали, як позбутися слідів косметики на речах.