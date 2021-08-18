Як швидко видавити кісточки з вишні і черешні / Фото: Колаж: Сьогодні

Літо – сезон фруктів, ягід, вітамінів і консервації. Але часто втомлива процедура чистки і підготовки плодів до закатки відбиває навіть найблагородніше бажання запасати їх на зиму. Одних тільки кісточок із вишень або черешень набирається ціла тисяча!

Щоб полегшити цей нелегкий процес, є кілька хитрощів і пристосувань, про які ми поділимося в наших лайфхаках.

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Як швидко видалити кісточки з вишні і черешні: лайфхаки

Лайфхак 1. Горіхокол

Як видалити кісточки з ягід / Фото: Pinterest

Можна не винаходити велосипед – все вже продумано для вас. На кожній кухні є універсальне механічне пристосування – часничниця. Так ось у багатьох конструкціях передбачена функція діставання кісточок із ягід зі зручною улоговинкою і штирьком.

Лайфхак 2. Скріпка

Як видалити кісточки з ягід / Фото: Pinterest

Цей простий канцелярський предмет стане незамінним помічником під час заготовок. Загнутим краєм просто і швидко діставати кісточки з черешні і вишні. А щоб скріпку було легше тримати в пальцях, трохи розкрутіть її, і вона стане довшою.

Лайфхак 3. Олівець

Як видалити кісточки з ягід / Фото: Pinterest

Точніше – дерев'яна шпажка, коктейльна соломинка або схожа тонка циліндрична паличка, за допомогою якої кісточки з ягід виштовхуються назовні.

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Лайфхак 4. Пляшка

Як видалити кісточки з ягід / Фото: Pinterest

Візьміть пляшку з шийкою такого діаметру, щоб у неї входила кісточка, але при цьому не провалювалася ягода. Помістіть ягоду зверху і проткніть її дерев'яною паличкою або соломинкою для коктейлю. Кісточка опиниться всередині пляшки.

Лайфхак 5. Шприц

Як видалити кісточки з ягід / Фото: Pinterest

Практичне пристосування для роботи з ягодами можна зробити зі звичайного одноразового шприца. Внизу корпусу робиться отвір під кісточку, а збоку – під ягоду. Поршнем кісточка видавлюється з вишні, а за допомогою гумки повертається на місце. Варто один раз повозитися, зате в нагороду ви станете володарем простої і дешевої машинки для видалення кісточок.

Лайфхак 6. Конус

Як видалити кісточки з ягід / Фото: Pinterest

Ягоди начебто нанизуються на конус, при цьому м'якоть залишається у вас в руках, а кісточка провалюється в отвір.

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