Як використовувати старі м'які іграшки: велика добірка лайфхаків з фото

Картини, подушки, рамки, сумки, шльопанці і навіть скульптури – дивіться безліч цікавий ідей, як застосувати непотрібні дитячі іграшки

Як використовувати м'які іграшки / Фото: Сьогодні

Коли діти виростають, вдома залишається багато речей, які вже не використовуються, а викинути рука не піднімається. Що робити зі старими м'якими іграшками? Основну масу можна роздати маленьким діткам друзів і знайомих. А ось пошарпані ведмедики, зайчики і собачки навряд чи комусь потрібні.

Ми зібрали багато цікавих ідей, куди можна застосувати іграшки, з якими шкода розлучитися. Вони ще знадобляться і порадують вас своєю присутністю вдома.

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Як використовувати старі м'які іграшки: креативні лайфхаки

Лайфхак 1. Подушка

Як використовувати м'які іграшки / Фото: Pinterest

Одна з перших ідей, що приходить у голову при думці, куди подіти стару м'яку іграшку. Пошийте з неї диванну подушку. Так з улюбленим іграшковим котом або собакою можна ще довго не розлучатися.

Лайфхак 2. Картина

Як використовувати м'які іграшки / Фото: Pinterest

Плюшевий ведмедик за непотрібністю втратив свою функцію іграшки? Тепер він може прикрасити ваш інтер'єр. Якщо іграшка дорога як пам'ять, оформіть її в рамочку і повісьте на стіну.

Лайфхак 3. Вінтаж

Як використовувати м'які іграшки / Фото: Pinterest

Інший варіант виготовлення милого і модного декору – відмити/причесати/вдягнути стару забуту іграшку і подарувати їй нове життя. Пошийте зайчику або ведмедику сукню з клаптиків і прикрасьте фурнітурою.

Лайфхак 4. Піжамниця

Як використовувати м'які іграшки / Фото: Pinterest

Щоб одяг для сну був під рукою і при цьому не валявся де попало, повісьте біля ліжка піжамницю і посадіть на неї вірного сторожа. Нехай собака або лев вночі охороняють ваш сон, а вдень їм можна довірити вартувати вашу піжаму.

Лайфхак 5. Тримач для штор

Як використовувати м'які іграшки / Фото: Pinterest

І вам веселіше, і в кімнаті світліше, і невгамовному коту знайшлася робота. Стару іграшку можна повісити на гардини і пристосувати замість нудного тримача.

Лайфхак 6. Сумка

Як використовувати м'які іграшки / Фото: Pinterest

Для того, хто вміє шити, не важко переробити м'яку іграшку на гарну сумку або рюкзак. Для цього достатньо витягнути наповнювач і пришити кишені.

Лайфхак 7. Торбочка

Як використовувати м'які іграшки / Фото: Pinterest

Інший варіант – пошити містку торбу і прикрасити її, пришивши голову і лапи старої іграшки.

Лайфхак 8. Гаманець

Як використовувати м'які іграшки / Фото: Pinterest

З голови можна зробити мініатюрний гаманець. Приберіть зсередини синтепон і вшийте змійку.

Лайфхак 9. Взуття

Як використовувати м'які іграшки / Фото: Pinterest

Часто дітям дарують таку велику кількість іграшок, що нескладно знайти дві однакові або дуже схожі. В цьому випадку їх можна пустити на прикрасу прикольних домашніх капців.

Лайфхак 10. Фоторамка

Як використовувати м'які іграшки / Фото: Pinterest

Зі старої дитячої іграшки можна зробити оригінальну фоторамку. Замість мордочки підставте фотографію дитини.

Лайфхак 11. Книжкова полиця

Як використовувати м'які іграшки / Фото: Pinterest

Нехай іграшки не стоять без діла на полиці. Старих улюблених друзів дитинства можна прикріпити до книжкової полички. Книгам буде зручно між ними, і вони не будуть падати.

Лайфхак 12. Мішечок з подарунками

Як використовувати м'які іграшки / Фото: Pinterest

Невеликі іграшки продовжать радувати оточуючих, якщо з їхньою допомогою оформити подарунки. Наприклад, чобіток Святого Миколая, новорічні сюрпризи, мішечки з горішками і сухофруктами.

Лайфхак 13. Органайзер

Як використовувати м'які іграшки / Фото: Pinterest

Дитячій улюблениці рано на спокій – вона ще послужить підростаючій господині у вигляді органайзера на кухні або біля письмового столу. Пришийте побільше кишеньок, де можна зберігати усілякі дрібнички, і повісьте на стіну.

Лайфхак 14. Гаманці

Як використовувати м'які іграшки / Фото: Pinterest

Ще один варіант органайзера – розпороти іграшку по швах і повісити на крісло. Пульти від кондиціонера, телевізора та іншої техніки будуть завжди під рукою і не загубляться.

Лайфхак 15. Грілка

Як використовувати м'які іграшки / Фото: Pinterest

Подивіться, яка виходить гарна грілка для чайника зі старої іграшки. Всередину "сукні" вшивається синтепон або кілька шарів тканини, які краще тримають температуру – так ваші напої довго не охолонуть.

Лайфхак 16. Штамп

Як використовувати м'які іграшки / Фото: Pinterest

В умілих руках навіть стара непотрібна іграшка здатна на нові творчі подвиги. Якщо обмокнути її в фарбу, можна створити справжні шедеври. А деталі промальовуються вручну.

Лайфхак 17. Скульптура

Як використовувати м'які іграшки / Фото: Pinterest

Креативна ідея, як використовувати старі іграшки, стане в нагоді дачникам. Іграшку вмочують у суміш цементу і клею ПВА, потім дають гарненько висохнути – і у вас готова садова скульптура для прикраси присадибної ділянки. При бажанні її можна розфарбувати.

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