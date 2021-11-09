Що зробити із залишків ламінату / Фото: Колаж: Сьогодні

Як ефектно і корисно можна застосовувати залишки ламінату після ремонту? Однозначно не варто викидати гарний, рівний, гладкий матеріал, який ще знадобиться вам у побуті. Існує багато цікавих речей , які можна з нього спорудити, застосувавши бажання, вмілі руки та фантазію.

Що зробити із залишків ламінату після заміни підлоги, читайте ідеї та лайфхаки, дивіться фото та надихайтеся на творчі подвиги.

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Як використовувати залишки ламінату після ремонту: лайфхаки

Лайфхак 1. Оздоблення кухні

Що зробити із залишків ламінату / Фото: pinterest

Досить часто це покриття застосовують для облицювання кухонних фасадів та робочих поверхонь. Ламінат красивий на вигляд, практичний, зручний, легко монтується. Єдиний недолік деяких видів цього матеріалу – він не любить вологу. Тож безпосередньо для стільниць його краще не брати, але він підійде для оздоблення стін під шафами, кутових та бічних панелей на гарнітурі та інших меблів. Їх можна робити однотонними чи мозаїчними.

Лайфхак 2. Кухонне оздоблення

Що зробити із залишків ламінату / Фото: pinterest

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З ламінату можна зробити, не лише великогабаритні меблі, але і всілякі дрібниці на кухню . Підставки під гаряче, полички, таці, тримачі для ножів та серветок, обробні дошки тощо. Головне – рідше його мити та мочити.

Лайфхак 3. Полички

Що зробити із залишків ламінату / Фото: pinterest

Ламінат, що залишився від ремонту кімнати, чудово впишеться в інтер'єр у тих тонах, у яких оформлене приміщення. З нього можна зробити полички, оформити вбудовану шафу, органайзер або панель на стіні.

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Лайфхак 4. Меблі

Що зробити із залишків ламінату / Фото: pinterest

Навряд чи виникне необхідність робити серйозні меблі з ламінату, хоча журнальний столик або легка шафа – цілком посильне завдання. Але можна порадувати дітей ляльковим будиночком із безліччю кімнат та сходів або гаражем для машин із цього матеріалу. Ламінат у такій конструкції робить іграшку набагато легшою. Такою творчістю корисно займатися разом із дітьми.

Лайфхак 5. Годівниця

Що зробити із залишків ламінату / Фото: pinterest

Ще одне спільне заняття з дітьми – це турбота про братів наших менших. Залишки ламінату підійдуть для виготовлення годівниць та шпаківень для птахів . Він практичний у використанні, безпечний, гарний та довговічний. А ось для з'єднання стін і деталей вам знадобляться рейки.

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