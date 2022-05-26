Як використовувати цукор у саду та городі

Як застосувати цукор у саду та городі / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Раніше ми вже розповідали, які продукти харчування знадобляться для підгодівлі на городі. А тепер пропонуємо дізнатися, як можна використовувати для рослин цукор.

Проти шкідників

Цукор бореться із шкідливими комахами / Фото: pinterest

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Солодка приманка допоможе зберегти врожай від численних шкідників на городі: метеликів, ос, капустянок тощо. Міцний цукровий сироп розливають по блюдцях або пластикових склянках, додають трохи дріжджів, щоб з'явився запах бродіння, і розставляють на грядках. Шкідники злітаються на приманку та прилипають до солодощів .

Для залучення бджіл

Цукром можна заманити бджіл / Фото: pixabay

Ще одна солодка приманка, але цього разу безпечна. Її роблять у період цвітіння саду для залучення бджіл та запилення. Плодові дерева і кущі обприскують солодким розчином з розрахунку 1 ч. ложка цукру на 1 літр води.

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Для підживлення рослин

Цукор корисний для рослин / Фото: pinterest

Глюкоза потрібна рослинам для харчування, розвитку, швидкого зростання кореневої системи. Періодично цукор застосовують для підживлення багатьох культур.

Помідори : 0,5 кг цукру, 1 кг дріжджів, 5 л води змішати до повного розчинення, настояти 3-4 години, потім розбавити водою у співвідношенні 1:10 і полити кореневу систему.

: 0,5 кг цукру, 1 кг дріжджів, 5 л води змішати до повного розчинення, настояти 3-4 години, потім розбавити водою у співвідношенні 1:10 і полити кореневу систему. Огірки : 150 г цукру, 10 г дріжджів, 5 л води змішати та настояти протягом 7 днів. Потім отриману суміш розвести з водою з розрахунку 250 мл на 5 л і полити рослини, витрачаючи 1 л на 1 кущ.

: 150 г цукру, 10 г дріжджів, 5 л води змішати та настояти протягом 7 днів. Потім отриману суміш розвести з водою з розрахунку 250 мл на 5 л і полити рослини, витрачаючи 1 л на 1 кущ. Капуста : 3 ст. ложки цукру, 100 г дріжджів, 5 л води настояти до повного бродіння, потім розвести водою у відсотковому співвідношенні 1:10 і полити рослини.

Для приготування зеленого настою

Цукор використовується для добрива / Фото: pinterest

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Ще одне цінне і корисне добриво для рослин, що містить азот та калій – це зелений настій. Головна його перевага в натуральності та економічності . Щоб його приготувати, зібрані бур'яни, траву, бадилля заливають водою, додають кілька ложок цукру і настоюють протягом кількох днів, щоб настій забродив.

Раніше ми розповідали, як застосовувати золу на городі. Також публікували прості та дешеві лайфхаки, як боротися зі шкідниками на дачній ділянці.