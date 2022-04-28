Як використовувати бур'яни на городі: поради дачникам

Як використовувати бур'яни / Фото: Pixabay, Колаж: Сьогодні
З бур'янами зазвичай борються. Причому, ця робота іноді забирає величезну кількість часу та сил, а потім ще постає питання, куди подіти це сміття з ділянки .
Але є варіант очолити те, що подолати буває складно. І навіть з бур'янів отримати користь для господарства. Дізнайтеся, що можна зробити за допомогою бур'янів і куди її застосувати.
Компост із бур'янів
Убрані з ділянки бур'яни скидайте в компостну яму . Вони перегниють і дадуть цінну органічну масу, яку можна застосовувати як добрива. Намагайтеся поміщати у компост молоді рослини без насіння, інакше потім воно проросте, і кількість бур'янів збільшиться.
Добриво з бур'янів
Найшвидший варіант використання непотрібної рослинності на ділянці – зелене добриво . Помістіть траву у бочку, залийте водою і настоюйте 1-2 тижні. Потім цією рідиною можна підгодовувати посадки на городі.
Мульча
Скошену траву також можна використовувати у вигляді натуральної мульчі , покриваючи овочі на городі. Мульча допомагає утримати вологу у ґрунті, захищає рослини від похолодання, перегріву, а також різких перепадів температури, заважає зростанню інших бур'янів на грядах.
Боротьба зі шкідниками
Натуральний засіб , приготований із бур'янів, допомагає боротися з багатьма шкідниками культурних рослин, наприклад, плодожеркою, мідяницею, квіткоїдом. Подрібніть 3 кг свіжої пижми, помістіть у 10-літрове відро і доверху залийте водою. Дайте настоятися 1-2 дні, прокип'ятіть 20 хвилин. Перед обприскуванням охолоджений настій процідіть через марлю та розведіть чистою водою у пропорції 1:1.
Декор ділянки
Якщо бур'яни облагородити, то вони послужать гарним декором для вашої дачі . Наприклад, гіркий полин не лише має гарний вигляд, але ще й відлякує шкідників. А дикорослі герань, звіробій, деревій, манжетка та інші ефектно виглядають у клумбі і при цьому зовсім не вимагають догляду.
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