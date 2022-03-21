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Як полоти грядки навесні: особливості та поради

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21 березня, 19:25
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Правильний догляд за грядками навесні забезпечить добрий урожай
Як потрібно полоти грядки навесні
Як потрібно полоти грядки навесні / Фото: Pixabay, Колаж: Сьогодні

Війна-війною, але навіть вона не в змозі відволікти дбайливих та працьовитих українців від необхідності працювати на своїй землі, вирощувати плоди, збирати врожай, годувати людей.

Щоб грунт став більш благодатним, його слід правильно підготувати до посадки. Особливо важливо це робити навесні, коли він лише прокидається від зимової сплячки. Як правильно полоти грядки , які нюанси слід врахувати, читайте в нашій статті.

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Головне завдання прополювання – видалити з ділянки бур'яни , які вбивають посіви та сходи, затінюючи їх та забираючи вологу й поживні речовини. Також у заростях бур'янів розмножуються шкідники та поширюються хвороби.

Як полоти грядки: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Терміни прополювання

Як полоти грядки / Фото: pinterest
Як полоти грядки / Фото: pinterest

Бур'яни із завидною регулярністю та завзятістю з'являються на грядках, швидко ростуть і заважають садовим рослинам. Але чим раніше ви візьметеся їх знищувати , тим ефективніше виявляться ваші трудові витрати. З приходом весни ослаблені за зиму багаторічні бур'яни ще не такі агресивні. Їм складніше відновитись із пошкодженої ділянки кореневища. А бур'яни, що зійшли з насіння, найлегше видаляти до того, як вони доростуть 5 см заввишки.

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  • Лайфхак 2. Частота прополювання

Як полоти грядки / Фото: pinterest
Як полоти грядки / Фото: pinterest

Не лінуйтесь і обов'язково проводіть прополювання кожні 10-14 днів . Чим частіше ви оброблятимете свою ділянку, тим щоразу все менше і менше бур'янів буде з'являтися на грядках. І тим, відповідно, легше буде боротися із бур'яном. Взагалі, очищення ділянки потрібно проводити протягом усього сезону, щоб бур'яни не послаблювали культурні рослини.

  • Лайфхак 3. Стадія цвітіння

Як полоти грядки / Фото: pixabay
Як полоти грядки / Фото: pixabay

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Намагайтеся не допускати цвітіння бур'янів . Так ви зможете запобігти появі нової підростаючої армії ворога. З видимими бур'янами набагато легше боротися, ніж з їхнім насінням, яке швидко дозріває і розлітається по всій окрузі. Навіть у висмикнутих із землі квітучих бур'янів насіння може дозріти, потрапити в компост і знову опинитися на грядках.

  • Лайфхак 4. Видалення коріння

Як полоти грядки / Фото: pixabay
Як полоти грядки / Фото: pixabay

Мало просто зірвати бур'яни з ділянки. Важливо також видалити їх разом із корінням, намагаючись не залишити ні шматочка кореневища у багаторічних різновидів. Тому що через короткий час вам знову доведеться воювати з рослиною, що відновилася.

  • Лайфхак 5. Стан ґрунту

Як полоти грядки / Фото: pixabay
Як полоти грядки / Фото: pixabay

Найкраще полоти бур'яни по зволоженому ґрунту. Тоді вони легко виходять разом із корінням, а не обриваються лише верхівки.

  • Лайфхак 6. Інструменти

Як полоти грядки / Фото: pinterest
Як полоти грядки / Фото: pinterest

За великим рахунком, не має значення, який саме інвентар ви візьмете для боротьби з цим ворогом. Це може бути сапка, граблі, мотика, плоскоріз або просто руки. Вибір зброї за вами, і він, на щастя, дуже різноманітний. Головне – це видалення бур'янів із коренем.

  • Лайфхак 7. Розпушування

Як полоти грядки / Фото: pixabay
Як полоти грядки / Фото: pixabay

Часто прополювання грядки включає ще одну важливу функцію – розпушування ґрунту. Це особливо актуально після зимового сезону, щоб розпушити землю, зробити її легшою, додати повітря. Перший раз розпушують ґрунт відразу після перекопування або замість нього застосовують глибоке розпушування. Також розпушування позбавляє ґрунтової кірки, яка утворюється після поливів і висихань верхнього шару ґрунту.

  • Лайфхак 8. Куди подіти бур'яни

Як полоти грядки / Фото: pinterest
Як полоти грядки / Фото: pinterest

Видалені бур'яни відправляйте в компост – з часом із них вийде чудове добриво. Головне, як ми вже говорили, щоб у бур'янах іще не було насіння, яке дасть сходи в компостній кучі і знову засмітять вашу ділянку.

Раніше ми розповідали, як правильно скласти карту городу.

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