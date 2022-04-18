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Як і коли сіяти зелень на городі

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18 квітня, 18:42
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Посадіть кріп, петрушку, базилік, і у вас щодня будуть свіжі вітаміни на обідньому столі.
Як і коли сіяти зелень на ділянці
Як і коли сіяти зелень на ділянці / Фото: Pinterest, Колаж: Сьогодні

Зелень – чудовий вибір для весняної посадки, особливо якщо ви не хочете багато часу віддавати на догляд за городом. Її достатньо посіяти та інколи поливати. Зате корисні вітаміни в салат та інші страви вам буде забезпечено протягом усього сезону.

Особливо доречним буде лужок із пряними травами біля того місця, де ви відпочиваєте із сім'єю та друзями, проводите пікнік, смажите шашлики, сидите у альтанці. Прямо з грядки на стіл!

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Як посіяти зелень: городні лайфхаки

  • Лайфхак 1. Петрушка

Як садити петрушку / Фото: pixabay
Як садити петрушку / Фото: pixabay

Петрушка любить світле, безвітряне, відносно сухе місце, пухку і багату на органіку землю. Сіяти петрушку можна, починаючи з квітня . Насіння садять на глибину 1 см, на відстані 1,5-2 см одне від одного, а потім проріджують поросль. Відстань між рядками оптимально 10-20 см. Після посадки грядку поливають і накривають плівкою або іншим укривним матеріалом до появи паростків. Грунт потрібно періодично розпушувати та прополювати бур'яни. А полив петрушки – у міру засихання ґрунту.

  • Лайфхак 2. Кріп

Як правильно сіяти кріп / Фото: pixabay
Як правильно сіяти кріп / Фото: pixabay

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Кріп – холодостійкий, тож сіяти його можна з ранньої весни . Якщо посадити кріп з інтервалом у 1-2 тижні, можна постійно збирати свіжу зелень. Кріп відноситься до зонтичних культур, і його насіння дуже тугосхоже через ефірні олії, що в ньому містяться. Щоб прискорити їх проростання, насіння потрібно вимочити. Місце для посадки має бути сонячним, інакше зелень буде блідою та тонкою. Грунт бажано удобрити азотом і добре розпушити. Зробіть неглибокі борозенки приблизно 1-2 см, полийте водою, посійте насіння кропу і присипте землею. Важливо не перезволожувати ґрунт після посіву. Грядку можна накрити спанбондом або плівкою до проростання насіння.

  • Лайфхак 3. Рукола

Як посіяти руколу / Фото: pixabay
Як посіяти руколу / Фото: pixabay

Рукола любить вологу і не любить яскраве сонце. Насіння руколи садять, коли температура не спускається нижче 8-10 градусів . Глибина посадки приблизно 1,5 см на відстані 5 см одне від одного і 30 см між рядками. Борозенки заздалегідь поливають. Якщо можливі нічні заморозки, грядку на ніч бажано вкрити плівкою. Після появи сходів їх проріджують, щоб між кущиками була відстань у 15 см. Руколі потрібен регулярний полив, розпушування ґрунту та видалення бур'янів.

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  • Лайфхак 4. Базилік

Як висадити базилік / Фото: pixabay
Як висадити базилік / Фото: pixabay

Базилік любить сонце та родючі легкі азотисті ґрунти. Погано переносить надлишок вологи та перепади температур. Насіння оптимально садити через 2-3 тижні після закінчення заморозків , наприклад, у травні. Його висаджують на глибину 1-1,5 см. Відстань між насінням має становити 10-15 см, а між рядами – приблизно 30 см. Для комфорту базиліка грядку можна накрити плівкою до появи сходів. Поливати базилік краще теплою водою раз на тиждень.

Раніше ми розповідали, як розпушувати ґрунт на городі після дощу.

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