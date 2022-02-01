Як із кісточки виростити екзотику вдома: ТОП-7 цікавих рослин з фото

Як виростити із кісточки домашню рослину / Фото: Pixabay, Колаж: Сьогодні

З'їли екзотичний фрукт – Не поспішайте викидати кісточки, а краще посадіть їх у землю. Вирощувати рослини з насіння непросто , але дуже цікаво. І через якийсь час у вас на підвіконні з'явиться свій екзотичний сад, який при вдалому та правильному догляді навіть зможе плодоносити.

Ми зібрали кілька цікавих плодів , у тому числі без особливих зусиль можна виростити нові рослини для будинку чи навіть для саду. Головне, щоб плоди були свіжими та дозрілими, а насіння довго не лежало.

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Як виростити з кісточки рослини: лайфхакі

Лайфхак 1. Як виростити авокадо

Як виростити з кісточки рослини / Фото: pixabay, Колаж Сьогодні

Дерево авокадо вимагатиме від вас терпіння, тому що кісточка проростає довго. Для посадки вам знадобиться суміш в рівних частин ах торфу, дернової землі та річкового піску . Посадіть кісточку на глибину приблизно 3 см, полийте і слідкуйте, щоб ґрунт не був занадто сухим. Паростки авокадо повинні проклюнутися через 2-3 тижні. Молоді пагони не тримайте на відкритому сонці. Регулярно та помірно обприскуйте водою саму рослину та простір навколо неї – авокадо любить вологу.

2. Як посадити апельсин

Як виростити з кісточки рослини / Фото: pixabay, Колаж Сьогодні

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Звичайні магазинні апельсини можуть порадувати вас, подарувавши милу кімнатну рослину. Вам знадобиться горщик об'ємом 2 л і родючий ґрунт . Апельсинові кісточки промийте, потримайте 1 годину в теплій воді і посадіть кілька штук в один горщик на глибину приблизно 2-3 см. Полийте землю, затягніть плівкою горщик і залиште на три тижні, періодично провітрюючи парник. Паростки, що проросли, пересадіть у великий горщик.

Лайфхак 3. Особливості посадки граната

Як виростити з кісточки рослини / Фото: pixabay, Колаж Сьогодні

Кісточки граната перед посадкою добре очистіть, промийте в холодній воді і обсушіть. Підготуйте ґ рунт в рівних частинах торфу, дернової землі та піску . У горщику зробіть дренаж, зволожте землю і посадіть кісточки на глибину 1 см. Накрийте плівкою, створивши парник, і поставте в сонячне місце. За два тижні мають з'явитися паростки. Через пару днів зніміть плівку і залиште найкріпші екземпляри граната.

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Лайфхак 4. Як виростити з кісточки грейпфрут

Як виростити з кісточки рослини / Фото: pixabay, Колаж Сьогодні

Кісточки грейпфрута можна не сушити, а одразу ж посадити у горщик. Візьміть суміш торфу та землі для кімнатних квітів , зволожте ґрунт і заглибте насіння на 2 см. Накрийте горщик плівкою і поставте в тепле та сонячне місце. Слідкуйте, щоб земля не пересихала. Через 2-3 тижні з'являться сходи, після цього зніміть плівку. Коли рослини виростуть на 10 см, пересадіть їх у більший горщик.

Лайфхак 5. Садимо популярний лимон

Як виростити з кісточки рослини / Фото: pixabay, Колаж Сьогодні

Лимон – дуже красива, невибаглива, а тому популярна домашня рослина. Для більшої надійності помийте кісточки і залиште на 2-3 дні у вологій тканині, щоб вони проросли. Висадіть пророщені зернятка на глибину приблизно 3 см накрийте горщик плівкою, щоб отримати ефект парника. Через 3-4 тижні, коли з'являться сходи, видаліть слабкі рослини, а міцні поступово привчіть до кімнатного клімату, прибираючи плівку.

Лайфхак 6. Як можна виростити екзотичний лічі

Як виростити з кісточки рослини / Фото: pixabay, Колаж Сьогодні

Лічі (китайська слива) росте повільно, рослина виходить красивою і добре підходить для квартири. Кісточки бажано не тримати довго, а висадити відразу, бо вони швидко втрачають схожість. У невеликий горщик помістіть дренаж і насипте суміш торфу та універсального ґрунту в пропорції 1:2 . Кісточку лічі заглибте на 1,5 см, при цьому розмістіть її горизонтально, тому що паросток відразу розвивається в різні боки – і стебло, і коренева система. Полийте ґрунт, накрийте горщик скляною банкою або затягніть харчовою плівкою для створення парникового ефекту. Горщик поставте у тепле місце. За два тижні з'являться перші паростки, і накриття можна знімати. Коли лічі виросте приблизно до 20 см заввишки, пересадіть його в об'ємніший горщик.

Лайфхак 7. Як посадити манго

Як виростити з кісточки рослини / Фото: pixabay, Колаж Сьогодні

Мангове дерево також успішно можна виростити у себе на підвіконні, якщо вам попався стиглий плід, в якому кісточка легко відділилася від м'якоті. Її потрібно промити та пошкребти ножем. Щоб кісточка швидше проросла, її радять занурити у воду та залишити на тиждень . Ґрунт може бути універсальним, але не надто кислим. Під час посадки залиште чверть кісточки над поверхнею землі. Поки не з'явився паросток, горщик накрийте плівкою та регулярно провітрюйте. Після появи паростків плівку зніміть. Манго любить помірне тепло та вологе повітря.

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