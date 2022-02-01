Как из косточки вырастить экзотику дома: ТОП-7 интересных растений с фото

Как вырастить из косточки домашнее растение / Фото: Pixabay, Коллаж: Сегодня

Съели экзотический фрукт – не спешите выбрасывать косточки, а лучше посадите их в землю. Выращивать растения из семян непросто , но очень увлекательно. И спустя какое-то время у вас на подоконнике появится свой экзотический сад, который при удачном и правильном уходе даже сможет плодоносить.

Мы собрали несколько интересных плодов , из которых без особых усилий можно вырастить новые растения для дома или даже для сада. Главное, чтобы плоды были свежими и созревшими, а семена долго не лежали.

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Как вырастить из косточки растения: лайфхаки

Лайфхак 1. Как вырастить авокадо

Как вырастить из косточки растения / Фото: pixabay, Коллаж Сегодня

Дерево авокадо потребует от вас терпения, потому что косточка прорастает долго. Для посадки вам понадобится смесь из равных частей торфа, дерновой земли и речного песка . Посадите косточку на глубину примерно 3 см, полейте и следите, чтобы почва не была слишком сухой. Ростки авокадо должны проклюнуться через 2-3 недели. Молодые побеги не держите на открытом солнце. Регулярно и умеренно опрыскивайте водой само растение и пространство вокруг него – авокадо любит влагу.

Лайфхак 2. Как посадить апельсин

Как вырастить из косточки растения / Фото: pixabay, Коллаж Сегодня

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Обычные магазинные апельсины могут порадовать вас, подарив милое комнатное растение. Вам понадобится горшок объемом 2 л и плодородный грунт . Апельсиновые косточки промойте, подержите 1 час в теплой воде и посадите несколько штук в один горшок на глубину примерно 2-3 см. Полейте землю, затяните горшок пленкой и оставьте на три недели, периодически проветривая парник. Взошедшие ростки пересадите в большой горшок.

Лайфхак 3. Особенности посадки граната

Как вырастить из косточки растения / Фото: pixabay, Коллаж Сегодня

Косточки граната перед посадкой хорошенько очистите, промойте в холодной воде и обсушите. Подготовьте почву из равных частей торфа, дерновой земли и песка . В горшке сделайте дренаж, увлажните землю и посадите косточки на глубину 1 см. Накройте пленкой, создав парник, и поставьте в солнечное место. Через две недели должны появиться ростки. Через пару дней снимите пленку и оставьте самые крепкие экземпляры граната.

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Лайфхак 4. Как вырастить из косточки грейпфрут

Как вырастить из косточки растения / Фото: pixabay, Коллаж Сегодня

Косточки грейпфрута можно не сушить, а сразу же отправить в горшок. Возьмите смесь торфа и земли для комнатных цветов , увлажните грунт и заглубте семена на 2 см. Накройте горшок пленкой и поставьте в теплое и солнечное место. Следите, чтобы земля не пересыхала. Через 2-3 недели появятся всходы, после этого снимите пленку. Когда растения вырастут на 10 см, пересадите их в больший горшок.

Лайфхак 5. Садим популярный лимон

Как вырастить из косточки растения / Фото: pixabay, Коллаж Сегодня

Лимон – очень красивое, неприхотливое, а потому популярное домашнее растение. Для большей надежности помойте косточки и оставьте на 2-3 дня во влажной ткани, чтобы они проросли. Высадите пророщенные зернышки на глубину примерно 3 см , накройте горшок пленкой, чтобы получить эффект парника. Через 3-4 недели, когда появятся всходы, удалите слабые растения, а крепкие постепенно приучите к комнатному климату, убирая пленку.

Лайфхак 6. Как можно вырастить экзотический личи

Как вырастить из косточки растения / Фото: pixabay, Коллаж Сегодня

Личи (китайская слива) растет медленно, растение получается красивым и хорошо подходит для квартиры. Косточки желательно не держать долго, а высадить сразу, потому что они быстро теряют всхожесть. В небольшой горшок поместите дренаж и насыпьте смесь торфа и универсального грунта в пропорции 1:2 . Косточку личи заглубите на 1,5 см, при этом расположите ее горизонтально, потому что росток сразу развивается в разные стороны – и стебель, и корневая система. Полейте почву, накройте горшок стеклянной банкой или затяните пищевой пленкой для создания парникового эффекта. Горшок поставьте в теплое место. Через две недели появятся первые ростки, и накрытие можно снимать. Когда личи вырастет примерно до 20 см в высоту, пересадите его в более объемный горшок.

Лайфхак 7. Как посадить манго

Как вырастить из косточки растения / Фото: pixabay, Коллаж Сегодня

Манговое дерево также с успехом можно вырастить у себя на подоконнике, если вам попался спелый плод, в котором косточка легко отошла от мякоти. Ее нужно промыть и поскоблить ножом. Чтобы косточка быстрее проросла, ее советуют погрузить в воду и оставить на неделю . Почва может быть универсальной, но не слишком кислой. При посадке оставьте четверть косточки над поверхностью земли. Пока не появился росток, горшок накройте пленкой и регулярно проветривайте. После появления ростков пленку снимите. Манго любит умеренное тепло и влажность воздуха.

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