Як позбутися жука короїда: поради дачникам

Як позбутися короїда / Фото: Колаж: Сьогодні
Дачникам постійно доводиться боротися з різними шкідниками на ділянці, які претендують на врожай у саду та городі. Але є комахи більш страшні, здатні не лише знищити цілий сад , але ще й посягнути на будинок людини. Мова про жука короїда.
Назва жука говорить сама за себе. Ці дрібні комахи сімейства довгоносиків досягають розмірів не більше 1-1,5 см. Але шкоди завдають незрівнянно багато. Короїд у саду дуже небезпечний оскільки псує і молоді, і дорослі дерева, а також дерев'яні споруди. Він живе під корою, прогризаючи всередині дерева візерунчасті нори та ходи, де самки відкладають яйця. Личинки, що з'явилися з них, харчуються соками і тканинами дерева, продовжуючи руйнувати його зсередини.
Як боротися з короїдом? Про способи профілактики та знищення жука читайте у нашій статті. Народні засоби захищають та лікують порізи, надрізи, тріщини, морозобоїни та інші ушкодження на деревах, через які короїди можуть потрапити усередину.
Як позбутися жука короїда: лайфхаки
- Візьміть за правило регулярно оглядати дерева в саду, щоб не пропустити початок зараження короїдом.
- Якщо ви виявили на корі маленькі округлі дірочки
– місця проникнення жуків, потрібно очистити і зрізати частину кори, щоб зрозуміти, наскільки глибоко проник короїд у дерево. А потім дістатися до його ходів та личинок і вичистити їх.Сліди життєдіяльності короїду у саду / Фото: pixabay
- Також можна знищити короїда металевим дротом , пустивши його по ходах, які прогриз жук у дереві.
- Потім слід обробити уражене дерево захисними інсектицидними препаратами , які проникають у деревину та труять короїда.
- Після того як ви вичистили рану, потрібно її знезаразити і закласти садовим варом
. Розтопіть 600 г парафіну, додайте 300 г подрібненої каніфолі, доведіть суміш до кипіння, додайте 200 г олії та кип'ятіть склад протягом 10 хвилин.Обробіть дерева садовим варом / Фото: pinterest
- З метою профілактики від короїду рекомендується також регулярно обприскувати дерева інсектицидами . Через деякий час препарати, нанесені на кору дерева, втрачають силу.
- Однак, якщо отворів на дереві багато, при цьому стовбур унизу посипаний буровим борошном, а кора відпадає шматками, краще спиляти та спалити заражене дерево , щоб короїди не поширилися по всьому саду.
- Щоб захистити дерева від короїдів, можна обмазувати стовбури та основи скелетних гілок. сумішшю глини з перегноєм .
- Намагайтеся всіляко залучати до саду птахів
, особливо дятлів, які допомагають знищувати шкідників. Розвішуйте годівниці, підгодовуйте птахів узимку.Залучайте дятлів до саду / Фото: pixabay
- Ще один дієвий спосіб боротьби зі шкідниками – колоди-пастки
. На початку сезону вегетації потрібно по всій ділянці розкласти розпиляні на цурки частини стовбура. Протягом літа їх заселяють короїди, а восени ці шматки та колоди спалюють разом із усіма жуками, яйцями, коконами та личинками.Робіть пастки у саду / Фото: pinterest
- Також важливо проводити регулярні гігієнічні та санітарні заходи у саду : обрізання обморожених, хворих та сухих гілок, в яких можуть оселитися короїди, чищення кори, знезараження та загортання ран і морозобоїн, побілку штамбів та основ скелетних гілок.
- Наприкінці сезону також важливо провести роботи в саду : зібрати та спалити рослинні рештки після листопада, перекопати ґрунт у приствольних колах, мульчувати прикореневе коло.
Раніше ми ділилися дачними хитрощами, як врятувати помідори від шкідників. Також публікували поради, як використовувати мило на городі.