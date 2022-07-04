Як позбутися жука короїда: поради дачникам

Як позбутися короїда / Фото: Колаж: Сьогодні

Дачникам постійно доводиться боротися з різними шкідниками на ділянці, які претендують на врожай у саду та городі. Але є комахи більш страшні, здатні не лише знищити цілий сад , але ще й посягнути на будинок людини. Мова про жука короїда.

Назва жука говорить сама за себе. Ці дрібні комахи сімейства довгоносиків досягають розмірів не більше 1-1,5 см. Але шкоди завдають незрівнянно багато. Короїд у саду дуже небезпечний оскільки псує і молоді, і дорослі дерева, а також дерев'яні споруди. Він живе під корою, прогризаючи всередині дерева візерунчасті нори та ходи, де самки відкладають яйця. Личинки, що з'явилися з них, харчуються соками і тканинами дерева, продовжуючи руйнувати його зсередини.

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Як боротися з короїдом? Про способи профілактики та знищення жука читайте у нашій статті. Народні засоби захищають та лікують порізи, надрізи, тріщини, морозобоїни та інші ушкодження на деревах, через які короїди можуть потрапити усередину.

Як позбутися жука короїда: лайфхаки

Візьміть за правило регулярно оглядати дерева в саду, щоб не пропустити початок зараження короїдом.

в саду, щоб не пропустити початок зараження короїдом. Якщо ви виявили на корі маленькі округлі дірочки – місця проникнення жуків, потрібно очистити і зрізати частину кори, щоб зрозуміти, наскільки глибоко проник короїд у дерево. А потім дістатися до його ходів та личинок і вичистити їх.

Сліди життєдіяльності короїду у саду / Фото: pixabay

– місця проникнення жуків, потрібно очистити і зрізати частину кори, щоб зрозуміти, наскільки глибоко проник короїд у дерево. А потім дістатися до його ходів та личинок і вичистити їх. Також можна знищити короїда металевим дротом , пустивши його по ходах, які прогриз жук у дереві.

, пустивши його по ходах, які прогриз жук у дереві. Потім слід обробити уражене дерево захисними інсектицидними препаратами , які проникають у деревину та труять короїда.

, які проникають у деревину та труять короїда. Після того як ви вичистили рану, потрібно її знезаразити і закласти садовим варом . Розтопіть 600 г парафіну, додайте 300 г подрібненої каніфолі, доведіть суміш до кипіння, додайте 200 г олії та кип'ятіть склад протягом 10 хвилин.

Обробіть дерева садовим варом / Фото: pinterest

. Розтопіть 600 г парафіну, додайте 300 г подрібненої каніфолі, доведіть суміш до кипіння, додайте 200 г олії та кип'ятіть склад протягом 10 хвилин. З метою профілактики від короїду рекомендується також регулярно обприскувати дерева інсектицидами . Через деякий час препарати, нанесені на кору дерева, втрачають силу.

. Через деякий час препарати, нанесені на кору дерева, втрачають силу. Однак, якщо отворів на дереві багато, при цьому стовбур унизу посипаний буровим борошном, а кора відпадає шматками, краще спиляти та спалити заражене дерево , щоб короїди не поширилися по всьому саду.

, щоб короїди не поширилися по всьому саду. Щоб захистити дерева від короїдів, можна обмазувати стовбури та основи скелетних гілок. сумішшю глини з перегноєм .

. Намагайтеся всіляко залучати до саду птахів , особливо дятлів, які допомагають знищувати шкідників. Розвішуйте годівниці, підгодовуйте птахів узимку.

Залучайте дятлів до саду / Фото: pixabay

, особливо дятлів, які допомагають знищувати шкідників. Розвішуйте годівниці, підгодовуйте птахів узимку. Ще один дієвий спосіб боротьби зі шкідниками – колоди-пастки . На початку сезону вегетації потрібно по всій ділянці розкласти розпиляні на цурки частини стовбура. Протягом літа їх заселяють короїди, а восени ці шматки та колоди спалюють разом із усіма жуками, яйцями, коконами та личинками.

Робіть пастки у саду / Фото: pinterest

. На початку сезону вегетації потрібно по всій ділянці розкласти розпиляні на цурки частини стовбура. Протягом літа їх заселяють короїди, а восени ці шматки та колоди спалюють разом із усіма жуками, яйцями, коконами та личинками. Також важливо проводити регулярні гігієнічні та санітарні заходи у саду : обрізання обморожених, хворих та сухих гілок, в яких можуть оселитися короїди, чищення кори, знезараження та загортання ран і морозобоїн, побілку штамбів та основ скелетних гілок.

: обрізання обморожених, хворих та сухих гілок, в яких можуть оселитися короїди, чищення кори, знезараження та загортання ран і морозобоїн, побілку штамбів та основ скелетних гілок. Наприкінці сезону також важливо провести роботи в саду : зібрати та спалити рослинні рештки після листопада, перекопати ґрунт у приствольних колах, мульчувати прикореневе коло.

Раніше ми ділилися дачними хитрощами, як врятувати помідори від шкідників. Також публікували поради, як використовувати мило на городі.