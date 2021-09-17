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Як красиво зав'язувати шнурки: ТОП-3 лайфхаків з покроковими інструкціями і фото

Ольга Козачок
17 вересня, 15:28
Стильні, модні, креативні і при цьому не розв'язуються: дивіться, як можна зав'язати шнурки на спортивному взутті.

Як зав'язати шнурки модно і красиво / Фото: Колаж: Сьогодні

Повсякденне спортивне взуття, черевики на шнурівці, кроси і кеди завдяки новій шнурівці перетворюється на ефектне і притягальне, від якого просто очей не відірвати! Варто лише почати, і процес зав'язування шнурків може перерости в хобі.

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Майте на увазі, що кількість люверсів у різного взуття може відрізнятися. Тож орієнтуйтеся на картинки.

Як зав'язати шнурки: лайфхаки

Лайфхак 1. Перехльости

  1. Простягніть шнурок через нижні люверси і вирівняйте кінці за довжиною.
    Як зав'язати шнурки. Фото: скріншот з YouTube / Crafts DIY
  2. По черзі протягніть лівий шнурок в отвори з лівого боку взуття, піднімаючись вгору по спіралі.
    Як зав'язати шнурки. Фото: скріншот з YouTube / Crafts DIY
  3. Правий шнурок протягніть знизу в першу петлю лівого шнурка.
    Як зав'язати шнурки. Фото: скріншот з YouTube / Crafts DIY
  4. А потім протягніть його в отвір праворуч . Таким чином посередині між шнурками вийде перехлест .
    Як зав'язати шнурки. Фото: скріншот з YouTube / Crafts DIY
  5. Повторіть так з усіма наступними петлями.
    Як зав'язати шнурки. Фото: скріншот з YouTube / Crafts DIY
  6. Трохи підтягніть, але не затягуйте шнурки, і зав'яжіть бантик .
    Як зав'язати шнурки. Фото: скріншот з YouTube / Crafts DIY

Лайфхак 1. Плетіння

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  1. Простягніть шнурок через нижні люверси зверху вниз і перехлестніть шнурки.
    Як зав'язати шнурки. Фото: скріншот з YouTube / Crafts DIY
  2. Правий шнурок протягніть зверху вниз у третій отвір ліворуч.
    Як зав'язати шнурки. Фото: скріншот з YouTube / Crafts DIY
  3. Оберніть навколо себе і протягніть зверху вниз під другий отвір ліворуч.
    Як зав'язати шнурки. Фото: скріншот з YouTube / Crafts DIY
  4. Те ж саме виконайте з лівим шнурком .
    Як зав'язати шнурки. Фото: скріншот з YouTube / Crafts DIY
  5. Потім повторіть процедуру з наступними по черзі люверсами: шнурок, який став правим, протягніть зверху вниз у п'ятий отвір ліворуч.
    Як зав'язати шнурки. Фото: скріншот з YouTube / Crafts DIY
  6. Оберніть навколо себе і протягніть зверху вниз у четверте отвір ліворуч.
    Як зав'язати шнурки. Фото: скріншот з YouTube / Crafts DIY
  7. А інший шнурок протягніть зверху вниз у п'ятий отвір ліворуч, оберніть навколо себе і протягніть зверху вниз у четвертий отвір ліворуч.
    Як зав'язати шнурки. Фото: скріншот з YouTube / Crafts DIY
  8. Протягніть шнурки в останні отвори і зав'яжіть бантик .
    Як зав'язати шнурки. Фото: скріншот з YouTube / Crafts DIY

Лайфхак 1. Рейки

  1. Простягніть шнурок через нижні люверси від низу до верху і правий шнурок зробіть вдвічі коротший за лівий.
    Як зав'язати шнурки. Фото: скріншот з YouTube / Crafts DIY
  2. Обидва шнурка протягніть зверху вниз у крайні, шості отвори .
    Як зав'язати шнурки. Фото: скріншот з YouTube / Crafts DIY
  3. Лівий шнурок протягніть знизу вгору у п'ятий отвір ліворуч.
    Як зав'язати шнурки. Фото: скріншот з YouTube / Crafts DIY
  4. А потім зверху вниз – у п'ятий отвір праворуч, при цьому захопіть шнурки, які проходять по боках взуття.
    Як зав'язати шнурки. Фото: скріншот з YouTube / Crafts DIY
  5. Простягніть його від низу до верху в четвертий отвір праворуч.
    Як зав'язати шнурки. Фото: скріншот з YouTube / Crafts DIY
  6. Далі простягніть його зверху вниз у четвертий отвір ліворуч.
    Як зав'язати шнурки. Фото: скріншот з YouTube / Crafts DIY
  7. Продовжіть так до останнього ряду , формуючи паралельні ряди.
    Як зав'язати шнурки. Фото: скріншот з YouTube / Crafts DIY
  8. А в кінці виведіть шнурок всередині вгору, простягніть від низу до верху через шостий люверс і зав'яжіть разом із правим шнурком бантиком .
    Як зав'язати шнурки. Фото: скріншот з YouTube / Crafts DIY

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