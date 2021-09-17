Як красиво зав'язувати шнурки: ТОП-3 лайфхаків з покроковими інструкціями і фото

Як зав'язати шнурки модно і красиво / Фото: Колаж: Сьогодні
Повсякденне спортивне взуття, черевики на шнурівці, кроси і кеди завдяки новій шнурівці перетворюється на ефектне і притягальне, від якого просто очей не відірвати! Варто лише почати, і процес зав'язування шнурків може перерости в хобі.
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Дивіться наші лайфхаки з креативного зав'язування шнурків , пробуйте самі і придумуйте власні візерунки для шнурування улюбленого взуття.
Майте на увазі, що кількість люверсів у різного взуття може відрізнятися. Тож орієнтуйтеся на картинки.
Як зав'язати шнурки: лайфхаки
Лайфхак 1. Перехльости
- Простягніть шнурок через нижні люверси
і вирівняйте кінці за довжиною.Як зав'язати шнурки. Фото: скріншот з YouTube / Crafts DIY
- По черзі протягніть лівий шнурок
в отвори з лівого боку
взуття, піднімаючись вгору по спіралі.Як зав'язати шнурки. Фото: скріншот з YouTube / Crafts DIY
- Правий шнурок
протягніть знизу в першу петлю
лівого шнурка.Як зав'язати шнурки. Фото: скріншот з YouTube / Crafts DIY
- А потім протягніть його в отвір праворуч
. Таким чином посередині між шнурками вийде перехлест
.Як зав'язати шнурки. Фото: скріншот з YouTube / Crafts DIY
- Повторіть
так з усіма наступними петлями.Як зав'язати шнурки. Фото: скріншот з YouTube / Crafts DIY
- Трохи підтягніть, але не затягуйте шнурки, і зав'яжіть бантик
.Як зав'язати шнурки. Фото: скріншот з YouTube / Crafts DIY
Лайфхак 1. Плетіння
- Простягніть шнурок через нижні люверси зверху вниз
і перехлестніть шнурки.Як зав'язати шнурки. Фото: скріншот з YouTube / Crafts DIY
- Правий шнурок
протягніть зверху вниз у третій отвір
ліворуч.Як зав'язати шнурки. Фото: скріншот з YouTube / Crafts DIY
- Оберніть навколо себе і протягніть зверху вниз під другий отвір
ліворуч.Як зав'язати шнурки. Фото: скріншот з YouTube / Crafts DIY
- Те ж саме виконайте з лівим шнурком
.Як зав'язати шнурки. Фото: скріншот з YouTube / Crafts DIY
- Потім повторіть
процедуру з наступними по черзі люверсами: шнурок, який став правим, протягніть зверху вниз у п'ятий отвір
ліворуч.Як зав'язати шнурки. Фото: скріншот з YouTube / Crafts DIY
- Оберніть навколо себе і протягніть зверху вниз у четверте отвір
ліворуч.Як зав'язати шнурки. Фото: скріншот з YouTube / Crafts DIY
- А інший шнурок протягніть зверху вниз у п'ятий отвір
ліворуч, оберніть навколо себе і протягніть зверху вниз у четвертий отвір
ліворуч.Як зав'язати шнурки. Фото: скріншот з YouTube / Crafts DIY
- Протягніть шнурки в останні отвори і зав'яжіть бантик
.Як зав'язати шнурки. Фото: скріншот з YouTube / Crafts DIY
Лайфхак 1. Рейки
- Простягніть шнурок через нижні люверси від низу до верху і правий шнурок зробіть вдвічі коротший
за лівий.Як зав'язати шнурки. Фото: скріншот з YouTube / Crafts DIY
- Обидва шнурка протягніть зверху вниз у крайні, шості отвори
.Як зав'язати шнурки. Фото: скріншот з YouTube / Crafts DIY
- Лівий шнурок
протягніть знизу вгору у п'ятий отвір
ліворуч.Як зав'язати шнурки. Фото: скріншот з YouTube / Crafts DIY
- А потім зверху вниз – у п'ятий отвір
праворуч, при цьому захопіть шнурки, які проходять по боках взуття.Як зав'язати шнурки. Фото: скріншот з YouTube / Crafts DIY
- Простягніть його від низу до верху в четвертий отвір
праворуч.Як зав'язати шнурки. Фото: скріншот з YouTube / Crafts DIY
- Далі простягніть його зверху вниз у четвертий отвір
ліворуч.Як зав'язати шнурки. Фото: скріншот з YouTube / Crafts DIY
- Продовжіть так до останнього ряду
, формуючи паралельні ряди.Як зав'язати шнурки. Фото: скріншот з YouTube / Crafts DIY
- А в кінці виведіть шнурок всередині вгору, простягніть від низу до верху через шостий люверс
і зав'яжіть разом із правим шнурком бантиком
.Як зав'язати шнурки. Фото: скріншот з YouTube / Crafts DIY
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