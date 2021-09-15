Як зав'язувати бандану: ТОП-10 способів з фото

Проста косинка в умілих руках лише за хвилину здатна перетворитися на стильний і модний аксесуар

Як зав'язувати і носити бандану / Фото: Колаж: Сьогодні

Невелика косинка з привабливим принтом міцно увійшла в нашу моду. Бандана – це не тільки пов'язка на голову, яка притримує волосся, захищає від поту і пилу, але ще і незмінний аксесуар багатьох модниць.

Як зав'язувати і носити бандану? Існує безліч цікавих способів її застосування.

Реклама

Як зав'язувати бандану: лайфхаки

Лайфхак 1. Маска

Як зав'язати бандану / Фото: Unsplash

Бандану можна використовувати за її прямим призначенням – скласти косинкою і пов'язати на обличчя, приховуючи рот і ніс, щоб захиститися від пилу і вітру . А за непотрібністю її легко спустити під підборіддя на шию.

Лайфхак 2. Хустка

Реклама

Як зав'язати бандану / Фото: Unsplash

Бандана гарно виглядає як шийна хустка . При цьому її можна складати по діагоналі або уздовж, а потім пов'язувати навколо шиї і заправляти під верхній одяг.

Лайфхак 3. Косинка

Як зав'язати бандану / Фото: Pinterest

Реклама

Складіть бандану вдвічі по діагоналі, щоб вийшла трикутна косинка. Накиньте її на голову, затягніть під волоссям на потилиці і зав'яжіть в тугий вузол.

Лайфхак 4. Піратський вузол

Як зав'язати бандану / Фото: Unsplash

Принцип зав'язування схожий, але тут бандана більше нагадує головний убір пірата. Складіть бандану по діагоналі вдвічі, але так, щоб нижня частина трохи виступала з-під верхньої. Покладіть її на голову більшою стороною до волосся, а кінці затягніть і зав'яжіть поверх волосся і хустки . Волосся, що вибилося, заправте під тканину.

Лайфхак 5. Задом наперед

Як зав'язати бандану

Принцип дій схожий, але центр косинки кладеться не на лоб, а на потилицю. Кінці фокусуються попереду і зав'язуються в красивий вузол , а волосся ховається всередину.

Лайфхак 6. З бантом

Як зав'язати бандану / Фото: Pinterest

Спочатку складіть бандану по діагоналі в трикутник. А потім скрутіть кілька разів, загортаючи кінці всередину, щоб вийшла довга смуга завширшки 4-5 см . Заведіть смужку на потилицю під волосся, а кінці зав'яжіть на лобі бантиком. При бажанні кінчики можна заправити всередину.

Лайфхак 7. З перехлестом

Як зав'язати бандану / Фото: Pinterest

Для такої пов'язки знадобиться хустка побільше. Аналогічно до попереднього варіанту з бандани складається смужка. Вона зводиться з боку потилиці на лоб, а потім перехльостується, і кінці повертаються на потилицю, де зав'язуються. Спереду виходить цікава петля .

Лайфхак 8. Гулька

Як зав'язати бандану / Фото: Pinterest

Бандана може бути не тільки головним убором, а й аксесуаром для волосся . Наприклад, оберніть її кілька разів навколо гульки і зав'яжіть – так зачіска буде виглядати об'ємніше та ефектніше.

Лайфхак 9. Зав'язка

Як зав'язати бандану / Фото: Pinterest

Обвяжіте стрічкою з бандани хвіст, а кінці спустіть вільно . Вийде елегантна зачіска.

Лайфхак 10. Коса

Як зав'язати бандану / Фото: Pinterest

Також скручену стрічкою бандану можна вплести в косу – волосся здаватиметься набагато пишнішим. А якщо при цьому обернути бандану навколо голови, під неї заправиться чубчик і не буде заважати, а сама зачіска стане більш акуратною.

Дивіться відео, як подарувати друге життя непотрібним речам:

Раніше ми розповідали, як зберігати сумки: практичні місця і способи.