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Як зав'язувати бандану: ТОП-10 способів з фото

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
15 вересня, 15:04
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Проста косинка в умілих руках лише за хвилину здатна перетворитися на стильний і модний аксесуар
Як зав'язувати і носити бандану
Як зав'язувати і носити бандану / Фото: Колаж: Сьогодні

Невелика косинка з привабливим принтом міцно увійшла в нашу моду. Бандана – це не тільки пов'язка на голову, яка притримує волосся, захищає від поту і пилу, але ще і незмінний аксесуар багатьох модниць.

Як зав'язувати і носити бандану? Існує безліч цікавих способів її застосування.

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Як зав'язувати бандану: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Маска

Як зав'язати бандану
Як зав'язати бандану / Фото: Unsplash

Бандану можна використовувати за її прямим призначенням – скласти косинкою і пов'язати на обличчя, приховуючи рот і ніс, щоб захиститися від пилу і вітру . А за непотрібністю її легко спустити під підборіддя на шию.

  • Лайфхак 2. Хустка
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Як зав'язати бандану
Як зав'язати бандану / Фото: Unsplash

Бандана гарно виглядає як шийна хустка . При цьому її можна складати по діагоналі або уздовж, а потім пов'язувати навколо шиї і заправляти під верхній одяг.

  • Лайфхак 3. Косинка

Як зав'язати бандану
Як зав'язати бандану / Фото: Pinterest

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Складіть бандану вдвічі по діагоналі, щоб вийшла трикутна косинка. Накиньте її на голову, затягніть під волоссям на потилиці і зав'яжіть в тугий вузол.

  • Лайфхак 4. Піратський вузол

Як зав'язати бандану
Як зав'язати бандану / Фото: Unsplash

Принцип зав'язування схожий, але тут бандана більше нагадує головний убір пірата. Складіть бандану по діагоналі вдвічі, але так, щоб нижня частина трохи виступала з-під верхньої. Покладіть її на голову більшою стороною до волосся, а кінці затягніть і зав'яжіть поверх волосся і хустки . Волосся, що вибилося, заправте під тканину.

  • Лайфхак 5. Задом наперед

Як зав'язати бандану
Як зав'язати бандану

Принцип дій схожий, але центр косинки кладеться не на лоб, а на потилицю. Кінці фокусуються попереду і зав'язуються в красивий вузол , а волосся ховається всередину.

  • Лайфхак 6. З бантом

Як зав'язати бандану
Як зав'язати бандану / Фото: Pinterest

Спочатку складіть бандану по діагоналі в трикутник. А потім скрутіть кілька разів, загортаючи кінці всередину, щоб вийшла довга смуга завширшки 4-5 см . Заведіть смужку на потилицю під волосся, а кінці зав'яжіть на лобі бантиком. При бажанні кінчики можна заправити всередину.

  • Лайфхак 7. З перехлестом

Як зав'язати бандану
Як зав'язати бандану / Фото: Pinterest

Для такої пов'язки знадобиться хустка побільше. Аналогічно до попереднього варіанту з бандани складається смужка. Вона зводиться з боку потилиці на лоб, а потім перехльостується, і кінці повертаються на потилицю, де зав'язуються. Спереду виходить цікава петля .

  • Лайфхак 8. Гулька

Як зав'язати бандану
Як зав'язати бандану / Фото: Pinterest

Бандана може бути не тільки головним убором, а й аксесуаром для волосся . Наприклад, оберніть її кілька разів навколо гульки і зав'яжіть – так зачіска буде виглядати об'ємніше та ефектніше.

  • Лайфхак 9. Зав'язка

Як зав'язати бандану
Як зав'язати бандану / Фото: Pinterest

Обвяжіте стрічкою з бандани хвіст, а кінці спустіть вільно . Вийде елегантна зачіска.

  • Лайфхак 10. Коса

Як зав'язати бандану
Як зав'язати бандану / Фото: Pinterest

Також скручену стрічкою бандану можна вплести в косу – волосся здаватиметься набагато пишнішим. А якщо при цьому обернути бандану навколо голови, під неї заправиться чубчик і не буде заважати, а сама зачіска стане більш акуратною.

Дивіться відео, як подарувати друге життя непотрібним речам:

Раніше ми розповідали, як зберігати сумки: практичні місця і способи.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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