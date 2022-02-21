Як мити жалюзі: поради та рекомендації

Як правильно мити жалюзі / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

У багатьох будинках та квартирах жалюзі – це невід'ємний практичний та зручний елемент інтер'єру. Вони дуже популярні, тому що надійно захищають від яскравого сонця, створюють потрібне освітлення всередині приміщення і стильно виглядають на вікнах.

Але, як і звичайні штори, жалюзі мають властивість накопичувати пил і бруднитися, а тому потребують догляду, періодичного чищення і миття. Ми розповімо, як це правильно робити.

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Майте на увазі, що різні види жалюзі вимагають абсолютно різного догляду, і спосіб їхнього чищення безпосередньо залежить від матеріалу, з якого вони зроблені.

Як правильно мити жалюзі: лайфхаки

Лайфхак 1. Підготовка жалюзі

Як мити жалюзі / Фото: pinterest

Для всіх видів жалюзі: перш ніж розпочати миття, їх слід підготувати. Для цього вам знадобиться пилосос і спеціальна меблева насадка або м'яка губка і серветка з мікрофібри. Це дозволить вже на першому етапі позбутися більшої кількості бруду .

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Лайфхак 2. Як мити вертикальні жалюзі

Як мити жалюзі / Фото: unsplash

Жалюзі зручно мити у ванні. Залежно від розмірів заповніть її на 1/3 або до половини теплою водою. Додайте миючий засіб для жалюзі або засіб для миття посуду і збовтайте. Зніміть ламелі з кронштейнів та в згорнутому вигляді зануріть жалюзі у воду . Залишіть на 1-2 години, щоб бруд відмок. За потреби потріть губкою або щіткою. Потім промийте жалюзі під струменем душу.

3. Як мити горизонтальні жалюзі

Як мити жалюзі / Фото: unsplash

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Жалюзі переведіть у закритий режим, зніміть заглушки на нижній планці та на торці карниза. Розгорніть їх над ванною , тому що у складеному стані жалюзі можуть склеїтися. Ополосніть з обох боків душем, а потім зануріть у теплу воду з миючим засобом і залиште на півгодини відмокнути. Промийте їх і повісьте на вікно. Протріть сухою серветкою кожну рейку або дайте висохнути самостійно. Після цього надягніть заглушки.

Лайфхак 4. Як помити тканинні жалюзі

Як мити жалюзі / Фото: unsplash

Спочатку почитайте інструкцію: чи можна їх мочити. Наприклад, якщо помити водою блискучі та глянсові тканини ламелей, на них з'являться розводи. Зазвичай тканина на жалюзі має спеціальну обробку з відштовхуючим ефектом, який із часом стирається. А тому, чим частіше їх мити, тим швидше вони бруднитимуться . Можна доглядати жалюзі за допомогою пилососа або протирати клаптем штучного шовку. Для миття зніміть з жалюзі грузики і нижній ланцюг, дістаньте кожен фрагмент із бігунків, скрутіть у рулон і зануріть у щадний мильний розчин на півгодини. Потім промийте чистою водою і повісьте на місце.

Лайфхак 5. Як мити жалюзі пліссе

Як мити жалюзі / Фото: unsplash

Якщо такі жалюзі не можна мочити, доведеться віддати їх у хімчистку. А в домашніх умовах їх чистять сухою тканиною чи антистатичним валиком для видалення пилу. Однак багато жалюзі пліссе чудово миються. У теплу воду додайте миючий засіб із нейтральним РН, опустіть складені жалюзі пліссе і трохи розгорніть їх . Залишіть на 20-30 хвилин. Потім розкрийте пліссе, акуратно прополощіть у мильній воді, а потім промийте в чистій.

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