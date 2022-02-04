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Як зробити, щоб килимок не ковзав

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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4 лютого, 18:41
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Існує кілька способів убезпечити себе та рідних на слизькій підлозі у ванній, передпокої чи кімнаті.
Що зробити, щоб килимок не ковзав
Що зробити, щоб килимок не ковзав / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Часто на підлогу кладуть не дуже великі килимки. Це практично і зручно у ванній, передпокої, дитячій. Вони прикрашають інтер'єр, створюють тепло та затишок, але при цьому мають неприємну властивість вислизати з-під ніг , на відміну від великого та громіздкого підлогового покриття.

Як убезпечити себе від падіння на слизькій підлозі та надійно зафіксувати килимок ? Читайте наші лайфхаки і вибирайте найбільш вдалий для себе варіант.

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Як позбавити килимок від ковзання: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Підкладка

Що зробити, щоб килимок не ковзав / Фото: pinterest
Що зробити, щоб килимок не ковзав / Фото: pinterest

Не потрібно вигадувати велосипед, тому що чудове рішення для ковзких килимків уже існує. Вам потрібно лише поміряти свій килим та купити сітку-підкладку відповідного розміру. Якщо вона більша за ваш килимок, зріжте надлишки. За бажанням можете підшити сітку під килим або просто покласти його зверху. У другому випадку килимок буде зручніше прати.

  • Лайфхак 2. Силіконовий герметик

Що зробити, щоб килимок не ковзав / Фото: pinterest
Що зробити, щоб килимок не ковзав / Фото: pinterest

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Нанесіть на оборотний бік килимка силіконовий герметик крапками чи смужками. Можна взяти прозорий або підібрати за кольором. Дайте засобу висохнути. Проблема ковзання вас більше не потурбує. З герметиком можна прати килим – він служить довго, не злазить і не кришиться.

  • Лайфхак 3. Липучки

Що зробити, щоб килимок не ковзав / Фото: pinterest
Що зробити, щоб килимок не ковзав / Фото: pinterest

Ще один варіант закріпити неслухняний килим – скористатися липучками . Приклейте до підлоги колючу половинку липучки, а на килимок пришийте м'яку. Тільки, коли пратимете килимок, не ходіть по підлозі босоніж або в капронових колготах – подряпаєте ноги.

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  • Лайфхак 4. Скотч

Що зробити, щоб килимок не ковзав / Фото: pinterest
Що зробити, щоб килимок не ковзав / Фото: pinterest

Від якості двостороннього скотчу та його липких властивостей залежить, як довго прослужить такий метод. Відріжте чотири смуги скотчу – на кожен бік килима. Розташуйте стрічки так, щоб між ними і краями покриття підлоги залишалося 1-2 см зазору, і гарненько притисніть . Також для кращого зчеплення можна приклеїти кілька додаткових смужок у центрі килима.

  • Лайфхак 5. Клейка стрічка

Що зробити, щоб килимок не ковзав / Фото: pinterest
Що зробити, щоб килимок не ковзав / Фото: pinterest

Не хочете возитися самі – купіть готовий варіант у магазині. Для килимка у ванній або передпокої добре підходить самоклеюча протиковзка стрічка . Найчастіше вона виготовлена з поліуретану і призначена для того, щоб килимки не ковзали.

Раніше ми розповідали, як легко почистити килим без хімії.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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