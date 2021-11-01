Як обрізати дерева восени для кращого врожаю

Як обрізати дерева восени / Фото: Колаж: Сьогодні
Обрізання дерев – корисна процедура догляду, але не всі види роботи з кроною потрібно виконувати восени. Багато чого ще належить зробити в саду із настанням весни.
Які плодові дерева потрібно обрізати восени, як це правильно робити, на що звернути увагу читайте в наших лайфхаках.
Як обрізати дерева: лайфхаки
- Лайфхак 1. Коли робити обрізання
Існує багато видів обрізки дерев, кожна з яких має свою мету. В основному вся обрізка повинна проводитися після зими, наприкінці лютого або на початку березня, до початку руху соку. А ось восени, після опадання листя і до перших заморозків, проводится санітарна обрізка – з дерев видаляються хворі гілки, забираються сухі та зламані гілки, зачищаються зайві пагони. Тобто забирається все те, що недоцільно залишати до весни.
- Лайфхак 2. Як обрізати хворі гілки
Хворі гілки на дереві, уражені грибком, лишайником або іншим захворюванням, мають бути видалені до здорової деревини. Інакше інфекція пошириться на здорові тканини, і дерево може захворіти.
- Лайфхак 3. Як обрізати зайві гілки
Слід обрізати гілки, зростання яких спрямоване не на зовнішній бік, а всередину крони. Розростаючись, такі гілки заважатимуть розвиватися іншим відросткам, а також перешкоджатимуть циркуляції повітря в кроні та потраплянню сонячних променів до плодів.
- Лайфхак 4. Як видалити вилкоподібні гілки
Також підлягають видаленню гілки, що утворюють всередині крони вилки та гострі кути, тому що вони теж ускладнюють нормальний розвиток плодового дерева.
- Лайфхак 5. Як прибрати перехресні гілки
Гілки, що на дереві ростуть через інші гілки, краще зняти, тому що вони переплітаються і ускладнюють дозрівання і збирання плодів.
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