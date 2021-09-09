Лайфхакер
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⛔ Осінній локдаун через штам "Дельта" 🎬 Кіно у Венеції 💥 Загострення на Донбасі 🏅 10 героїв України - нагорода "Сьогодні"

Як зберігати морозиво

Як помити вікно

Як вигідно шопитися

Як продовжити засмагу

Як зібрати врожай

Як розпалити багаття
СЬОГОДНІ Лайфхакер Рослини

Як доглядати за малиною після плодоносіння

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
9 вересня, 16:10
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Щоб наступного року малина вродила велика і смачна, доглядати за нею час уже зараз.
Як доглядати за малиною, щоб зібрати хороший урожай наступного року
Як доглядати за малиною, щоб зібрати хороший урожай наступного року / Фото: Колаж: Сьогодні

Восени завершується сезон малини. Добре, якщо ви зібрали хороший урожай, встигли вдосталь наїстися цією ягодою і заготовити малину на зиму. Час подумати і про врожай на наступний рік.

Саме зараз у малини закладаються квіткові бруньки на наступний сезон, тож для неї важливий правильний догляд. Читайте наші лайфхаки, що робити з кущами малини, щоб на той рік отримати солодкі і великі ягоди у великій кількості.

Реклама

Читайте також:

Як доглядати за малиною восени: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Обрізка

Як доглядати за малиною
Як доглядати за малиною / Фото: Pinterest

Після закінчення плодоношення проводиться обрізка літньої малини. Якщо на кущі занадто багато пагонів, рослина витратить всі сили , необхідні для нормальної зимівлі. А тому зрізаються зайві дрібні пагони, а також всі сухі, пошкоджені, хворі гілки і здерев'янілі стовбури. Їх потрібно зрізати в рівень із землею.

  • Лайфхак 2. Підгодовування
Реклама

Як доглядати за малиною
Як доглядати за малиною / Фото: Pinterest

Приблизно за тиждень після обрізки малину потрібно підгодовувати. Щоб підвищити імунітет і зимостійкість кущів, а також для поліпшення смаку майбутніх ягід, малині корисний калій. А щоб зміцнити коріння, її підгодовують фосфором. Малина любить органіку, тож добре восени мульчувати кущі перепрілим гноєм або компостом із розрахунку 4-5 кг на 1 кв м . Також можна внести золу із розрахунку 100 г на кущ . Добрива оптимально вносити в канавки, вириті навколо кущів. Корисний для імунітету малини полив бурштиновою кислотою із розрахунку 1 таблетка на 1 л води .

  • Лайфхак 3. Полив

Як доглядати за малиною
Як доглядати за малиною / Фото: Pinterest

Реклама

Після обрізки й підгодівлі, якщо дощів мало, малину потрібно обов'язково полити. Якщо вологи бракує, малина буде погано плодоносити. На один кущ в середньому йде 20-30 літрів води . Поливають малину не під корінь, а навколо куща.

  • Лайфхак 4. Мульчування

Як доглядати за малиною
Як доглядати за малиною / Фото: Pinterest

Після поливу ґрунт навколо кущів малини слід мульчувати. Сміття і бур'яни прибираються, проводиться легке поверхневе розпушування ґрунту, а потім розкладається товстий шар мульчі 8-10 см . Землю під малиною можна мульчувати торфом, тирсою, компостом, перегноєм, соломою.

  • Лайфхак 5. Обробка

Як доглядати за малиною
Як доглядати за малиною / Фото: Pinterest

Якщо ви помічали на малині сліди хвороб, дідімелли, іржі, антракнозу, то після збору врожаю кущі слід обробити 1%-ю бордоською рідиною і мідним купоросом , щоб наступного року грибки не зіпсували врожай і кущі. Для профілактики достатньо двох обробок з інтерваломув два тижні.

Дивіться відео, як вибрати найсмачніший кавун:

Раніше ми публікували лайфхаки з фото, як можна використовувати старий шланг.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Рекомендації

Лайфхаки для життя
Більше новин
Останні новини
Більше новин
Всі новини Life
Показати більше
Все про зірок
Більше новин
Нагадувалка
ДО КІНЦЯ ОСЕНІ ЗАЛИШИЛОСЯ
Що встигнути зробити у вересні
Змінити рутину
Сприятливі та небезпечні дні у вересні
Місячний календар на вересень
Що треба робити
Привітання на усі випадки життя
Місячний календар на тиждень
6 - 12 вересня
Як Місяць впливає на наше життя
Нарешті, відпустка!
Як скласти речі у валізу, аби більше влізло
Хакнути
Для справжніх кулінарів
Більше хаків
Лайфхакер
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти