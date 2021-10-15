Як обрізати троянди на зиму / Фото: Колаж: Сьогодні
Навіть після збору врожаю в саду кипить робота. Виноград – не єдиний кущ, який потрібно обрізати на зиму.
Особливо важлива організація зимівлі троянд в умовах холодного клімату, інакше вони ризикують загинути. Багато нових сортів не здатні самостійно переходити у стан спокою і входять у зиму з бутонами і пагонами.
Як обрізати троянди на зиму: лайфхаки
- Лайфхак 1. Коли обрізати кущі
Обрізку троянд потрібно провести перед підготовкою їхнього укриття на зиму. За термінами – це приблизно кінець жовтня – початок листопада, залежить від погоди і температури. Майте на увазі, що троянди не обрізають раніше, ніж почнуться нічні заморозки, тому що видалення стебел стимулює зростання пагонів, а на зиму це не потрібно. Обрізку найкраще робити в сухий сонячний день.
- Лайфхак 2. Як правильно обрізати троянди
Інструмент для обрізки (краще секатор) має бути чистим і гостро наточеним, щоб якомога менше травмувати край. Зрізи потрібно робити не прямо, а під кутом, щоб на них не застоювалася рідина. Обрізати потрібно і старі, й молоді кущі. На кущі потрібно залишити 3-5 найрозвиненіших і потужних пагонів. Видаляються всі квіти і бутони, сухі, хворі та ослаблені гілки, а також пагони, що не встигли визріти, інакше взимку під укриттям вони можуть загнивати. Також після обрізки приберіть з-під кущів усі рослинні залишки.
- Лайфхак 3. Що робити з бруньками
Різати гілки потрібно над набряклими і не пророслими бруньками на відстані 5 мм. Обрізка проводиться на зовнішні бруньки – в цьому випадку пагони, що ростуть, не будуть перетинатися, і в середину куща легше потраплятиме світло і повітря. Після обрізки також слід акуратно зняти з куща все листя, щоб не пошкодити бруньки.
- Лайфхак 4. Довжина пагонів
Існує кілька типів обрізки пагонів, в залежності від виду троянд і бажаного куща.
- Сильна низька обрізка коригує кущ і стимулює його зростання й формування. На гілках залишається 1/3 пагона і 3-4 бруньки, а стебла усікаються майже повністю. Підходить для всіх різновидів троянд і молодих саджанців.
- Помірна середня обрізка формує кущ і звільняє від непотрібних гілок. Купірування проводиться вище 5-7 бруньки. Підходить для всіх середнєрослих троянд.
- Слабка висока обрізка передбачає незначне щадне вкорочення куща і залишає по 8-12 бруньок. Застосовується для сильнорослих і високорослих видів.
- Санітарна обрізка проводиться для видалення травмованих, ослаблених, хворих, сухих паростків, щоб оздоровити кущ. Гілки усікаються до здорової зеленої плоті.
- Лайфхак 5. Як вкривати троянди на зиму
Після обрізки і зняття листя рослини отримають сигнал, що час відпочивати. Зрізи мають гарненько просохнути. Тільки після цього можна починати вкривати кущі на зиму. Майте на увазі: якщо осінь тепла і затяжна, то троянди навіть без листя можуть продовжувати вегетацію, а в морози бруньки рослин загинуть.
Дивіться відеосюжет, як підготувати дачу до похолодання:
Раніше ми розповідали, як доглядати за малиною після плодоносіння.