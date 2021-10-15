Як обрізати троянди на зиму / Фото: Колаж: Сьогодні

Навіть після збору врожаю в саду кипить робота. Виноград – не єдиний кущ, який потрібно обрізати на зиму.

Особливо важлива організація зимівлі троянд в умовах холодного клімату, інакше вони ризикують загинути. Багато нових сортів не здатні самостійно переходити у стан спокою і входять у зиму з бутонами і пагонами.

Реклама

Як обрізати троянди на зиму: лайфхаки

Лайфхак 1. Коли обрізати кущі

Як обрізати троянди / Фото: pinterest

Обрізку троянд потрібно провести перед підготовкою їхнього укриття на зиму. За термінами – це приблизно кінець жовтня – початок листопада, залежить від погоди і температури. Майте на увазі, що троянди не обрізають раніше, ніж почнуться нічні заморозки, тому що видалення стебел стимулює зростання пагонів, а на зиму це не потрібно. Обрізку найкраще робити в сухий сонячний день.

Лайфхак 2. Як правильно обрізати троянди

Як обрізати троянди / Фото: pinterest

Реклама

Інструмент для обрізки (краще секатор) має бути чистим і гостро наточеним, щоб якомога менше травмувати край. Зрізи потрібно робити не прямо, а під кутом, щоб на них не застоювалася рідина. Обрізати потрібно і старі, й молоді кущі. На кущі потрібно залишити 3-5 найрозвиненіших і потужних пагонів. Видаляються всі квіти і бутони, сухі, хворі та ослаблені гілки, а також пагони, що не встигли визріти, інакше взимку під укриттям вони можуть загнивати. Також після обрізки приберіть з-під кущів усі рослинні залишки.

Лайфхак 3. Що робити з бруньками

Як обрізати троянди / Фото: pinterest

Різати гілки потрібно над набряклими і не пророслими бруньками на відстані 5 мм. Обрізка проводиться на зовнішні бруньки – в цьому випадку пагони, що ростуть, не будуть перетинатися, і в середину куща легше потраплятиме світло і повітря. Після обрізки також слід акуратно зняти з куща все листя, щоб не пошкодити бруньки.

Реклама

Лайфхак 4. Довжина пагонів

Як обрізати троянди / Фото: pinterest

Існує кілька типів обрізки пагонів, в залежності від виду троянд і бажаного куща.

Сильна низька обрізка коригує кущ і стимулює його зростання й формування. На гілках залишається 1/3 пагона і 3-4 бруньки, а стебла усікаються майже повністю. Підходить для всіх різновидів троянд і молодих саджанців. Помірна середня обрізка формує кущ і звільняє від непотрібних гілок. Купірування проводиться вище 5-7 бруньки. Підходить для всіх середнєрослих троянд. Слабка висока обрізка передбачає незначне щадне вкорочення куща і залишає по 8-12 бруньок. Застосовується для сильнорослих і високорослих видів. Санітарна обрізка проводиться для видалення травмованих, ослаблених, хворих, сухих паростків, щоб оздоровити кущ. Гілки усікаються до здорової зеленої плоті.

Лайфхак 5. Як вкривати троянди на зиму

Як обрізати троянди / Фото: pinterest

Після обрізки і зняття листя рослини отримають сигнал, що час відпочивати. Зрізи мають гарненько просохнути. Тільки після цього можна починати вкривати кущі на зиму. Майте на увазі: якщо осінь тепла і затяжна, то троянди навіть без листя можуть продовжувати вегетацію, а в морози бруньки рослин загинуть.

Дивіться відеосюжет, як підготувати дачу до похолодання:

Раніше ми розповідали, як доглядати за малиною після плодоносіння.