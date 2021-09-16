Перевірте автомобіль, візьміть із собою всі необхідні речі, не забудьте документи і вирушайте в подорож.

Як підготуватися до подорожі машиною / Фото: Колаж: Сьогодні

Їдете ви у відрядження або вирушаєте в довгоочікувану відпустку, поїздка на авто має приносити радість, а не страх і постійний напряг, що в дорозі щось трапиться. А для цього важливо витратити певний час на підготовку своєї подорожі .

Що потрібно перевірити, як підготувати авто, що взяти з собою, читайте в наших лайфхаках.

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Як підготуватися до поїздки машиною: лайфхаки

Лайфхак 1. Діагностика авто

Як підготуватися до подорожі на авто / Фото: Unsplash

Перед тим як вирушати в далеку і не дуже дорогу, важливо перевірити технічний стан машини. І якщо ви запідозрили якусь несправність, обов'язково відвідайте СТО.

обов'язково перевіряються всі рідини і їхній рівень: гальмівна,, зчеплення, а також олія в двигуні. далі перевіряються ходова і кульова опори, двигун, наконечники, тяги, гальмівні колодки, накладки, лампочки, поворотники . перевірте розвал сходження і накачайте колеса .

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Лайфхак 2. Збір обов'язкового набору водія

Як підготуватися до подорожі на авто / Фото: Pinterest

У автомобіліста завжди має бути з собою чемоданчик водія , нНавіть якщо машина повністю справна. Перевірте його комплектацію. Він немаленький, але нехай речі проваляються без потреби в багажнику, аніж навпаки – залишаться вдома, коли будуть вам конче потрібні. Туди повинен входити обов'язковий набір, а також механічні пристосування, запчастини та інструменти на випадок поломки і ремонту.

аптечка, вогнегасник, знак аварійної зупинки або миготливий ліхтар, світловідбиваючий жилет, буксирувальний трос, домкрат, запасне колесо, балонний ключ, автокомпресор, набір інструментів: ключі і викрутки, комплект для ремонту шин, дроти для прикурювання, запобіжники, комплект свічок, саперна лопатка, лійка, додаткові рідини: бензин, олія, антифриз, робочі рукавички і ганчірки.

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Лайфхак 3. Збір особистих речей

Як підготуватися до подорожі на авто / Фото: Unsplash

Для комфортної поїздки із собою повинні бути змінний одяг, запальничка та необхідні в дорозі гаджети: навігатор, антирадар, рація. Перевірте, щоб вони були справні і заряджені . Також не забудьте:

гроші і документи: права, страхове свідоцтво, свідоцтво про реєстрацію машини, талон техогляду, теплий одяг, комплект білизни, спальник або ковдра, сонцезахисні окуляри, вода, пачка крекерів і льодяників, туалетний папір.

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