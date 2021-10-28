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Як почистити пальто в домашніх умовах

Ольга Козачок
28 жовтня, 18:54
Якщо немає можливості віднести річ у хімчистку, її можна довести до ладу в домашніх умовах підручними засобами.

Як почистити пальто / Фото: Колаж: Сьогодні

Улюблене пальто забруднилося, а нести його до хімчистки немає бажання чи коштів? Спробуйте реанімувати одяг вдома за допомогою простих та дешевих засобів .

Спочатку огляньте одяг, вивчіть етикетку та визначте, з якого матеріалу зроблено пальто. Якщо в ньому переважає синтетика, чистити таку річ буде легше, ніж натуральну.

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Також уважно прочитайте поради від виробника про спосіб догляду, температуру, можливість прання та прасування. Правильний догляд подовжить життя одягу .

Як почистити пальто з натуральної тканини: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Прибрати ворс

Щоб очистити пальто від пилу, ворсу та іншого поверхневого бруду, скористайтесь грубою щіткою за напрямком ворсу. Також пальто можна пропилососити.

  • Лайфхак 2. Забрати пил

Більш серйозний пил легко очиститься за допомогою житнього хліба . Розстеліть пальто на плоскій поверхні та накришіть м'якуш чорного хліба. А потім перекочуйте крихти по тканині пальта, поки з них не утворяться кульки. Залишки хліба заберіть щіткою.

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  • Лайфхак 3. Зішкрябати бруд

Часто для видалення нежирної плями від землі чи пилу, достатньо висушити пальто і акуратно зчистити бруд щіткою.

  • Лайфхак 4. Очистити плями

Плями на пальті можна прибрати без глобального прання. Розчиніть у теплій воді трохи мила або миючого засобу , обмокніть губку і змочіть забруднення на одязі. Залиште на 5-10 хвилин, а потім протріть вологою чистою губкою, щоб зняти залишки засобу.

  • Лайфхак 5. Видалити запах поту

Щоб позбутися поту, вам знадобляться ватяні диски, мило та аміак . Спочатку зволожте пляму тампоном, просоченим мильним розчином, а потім обробіть тампоном з аміаком. Наприкінці протріть річ вологою тканиною.

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