Як почистити пальто в домашніх умовах

Як почистити пальто / Фото: Колаж: Сьогодні

Улюблене пальто забруднилося, а нести його до хімчистки немає бажання чи коштів? Спробуйте реанімувати одяг вдома за допомогою простих та дешевих засобів .

Спочатку огляньте одяг, вивчіть етикетку та визначте, з якого матеріалу зроблено пальто. Якщо в ньому переважає синтетика, чистити таку річ буде легше, ніж натуральну.

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Також уважно прочитайте поради від виробника про спосіб догляду, температуру, можливість прання та прасування. Правильний догляд подовжить життя одягу .

Як почистити пальто з натуральної тканини: лайфхаки

Лайфхак 1. Прибрати ворс

Щоб очистити пальто від пилу, ворсу та іншого поверхневого бруду, скористайтесь грубою щіткою за напрямком ворсу. Також пальто можна пропилососити.

Лайфхак 2. Забрати пил

Більш серйозний пил легко очиститься за допомогою житнього хліба . Розстеліть пальто на плоскій поверхні та накришіть м'якуш чорного хліба. А потім перекочуйте крихти по тканині пальта, поки з них не утворяться кульки. Залишки хліба заберіть щіткою.

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Лайфхак 3. Зішкрябати бруд

Часто для видалення нежирної плями від землі чи пилу, достатньо висушити пальто і акуратно зчистити бруд щіткою.

Лайфхак 4. Очистити плями

Плями на пальті можна прибрати без глобального прання. Розчиніть у теплій воді трохи мила або миючого засобу , обмокніть губку і змочіть забруднення на одязі. Залиште на 5-10 хвилин, а потім протріть вологою чистою губкою, щоб зняти залишки засобу.

Лайфхак 5. Видалити запах поту

Щоб позбутися поту, вам знадобляться ватяні диски, мило та аміак . Спочатку зволожте пляму тампоном, просоченим мильним розчином, а потім обробіть тампоном з аміаком. Наприкінці протріть річ вологою тканиною.

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