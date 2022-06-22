Як підготувати авто до спеки: поради водіям

Як підготувати авто до спеки / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Довгоочікуване тепло та спекотне літо привносять свої складнощі на дорогу. Від літньої спеки страждають не лише люди, а й техніка. А підвищення температури може призвести до аварій .

Як правильно готувати машину до спекотної погоди , що і коли потрібно зробити в технічному сенсі, а також які процедури покращать самопочуття водія, читайте у нашій статті.

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Як підготувати авто до спеки: лайфхаки

Кондиціонер . Для комфортного перебування у салоні важливо, щоб система кондиціювання працювала справно. Якщо кондиціонер у машині не вмикається, можливо, витік фреон. Перевірте систему на наявність витоку, інакше при заправці він знову витече.

Кондиціонер, що працює, рятує водія від спеки / Фото: pinterest

. Для комфортного перебування у салоні важливо, щоб система кондиціювання працювала справно. Якщо кондиціонер у машині не вмикається, можливо, витік фреон. Перевірте систему на наявність витоку, інакше при заправці він знову витече. Салон . Щоб температура всередині салону була прийнятною, намагайтеся паркувати своє авто у тіні. Так сонце не буде потрапляти на панель приладів і крісла. Також запасіться спеціальними протисонячними екранами та кріпіть їх до скла на парковці. Задні та бічні стекла краще затонувати спеціальною плівкою. Це знизить температуру в салоні та захистить його від вигоряння.

Паркуйте авто в тіні / Фото: unsplash

. Щоб температура всередині салону була прийнятною, намагайтеся паркувати своє авто у тіні. Так сонце не буде потрапляти на панель приладів і крісла. Також запасіться спеціальними протисонячними екранами та кріпіть їх до скла на парковці. Задні та бічні стекла краще затонувати спеціальною плівкою. Це знизить температуру в салоні та захистить його від вигоряння. Двигун . особливу увагу зверніть на систему охолодження двигуна, тому що у спеку навантаження на неї збільшується. Перевірте рівень охолоджуючої рідини та герметичність системи. Також важливо, щоб радіатор був чистим. Двигун слід відмити від бруду та олії для кращого теплообміну його поверхонь. Огляньте під капотом усі шланги та їх з'єднання, усуньте підтікання, залийте антифриз і в дорозі слідкуйте за його температурою. Тривала робота двигуна в червоній зоні покажчика панелі приладів може призвести до поганих наслідків. Перегрів може статися через виход із ладу датчика температури, несправності вентилятора, забруднення антифризу або через неякісний бензин.

Слідкуйте за станом двигуна у спеку / Фото: unsplash

. особливу увагу зверніть на систему охолодження двигуна, тому що у спеку навантаження на неї збільшується. Перевірте рівень охолоджуючої рідини та герметичність системи. Також важливо, щоб радіатор був чистим. Двигун слід відмити від бруду та олії для кращого теплообміну його поверхонь. Огляньте під капотом усі шланги та їх з'єднання, усуньте підтікання, залийте антифриз і в дорозі слідкуйте за його температурою. Тривала робота двигуна в червоній зоні покажчика панелі приладів може призвести до поганих наслідків. Перегрів може статися через виход із ладу датчика температури, несправності вентилятора, забруднення антифризу або через неякісний бензин. Гальма . Змінюючи гуму на літню, обов'язково перевірте стан гальм. Якщо гальмівні колодки заклинюють у супортах, можлива причина – це іржа по торцях. Гальмові накладки мають бути рівномірно зношені із внутрішньої та зовнішньої сторони. Не потрібно доводити до граничного зношування колодок, тому що гальмівний поршень вийде далеко із циліндрів. У жарку погоду уникайте тривалого гальмування машини на спусках, інакше гальмівна рідина може перегріватись і закипати. Краще це робити двигуном, переходячи на знижувальну передачу на крутих спусках.

Уникайте тривалого гальмування у спеку / Фото: unsplash

Раніше ми розповідали, що робити, якщо закінчився бензин. Також ділилися лайфхаками, як завести машину, якщо сів акумулятор.