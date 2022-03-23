Мітки для грядок: ТОП-10 лайфхаків для городу

Садові маркери власноруч / Фото: Pinterest

Мало грамотно розбити город на ділянки і підготувати землю до висадження рослин, важливо ще й не забути, що де на ньому росте. Адже різні культури сходять по-різному і потребують індивідуального догляду.

Щоб нічого не переплутати і не забути, пропонуємо вам власноруч виготовити садові мітки-нагадування. Для цього вам знадобляться підручні засоби – це економно і красиво.

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Як зробити маркери для городу: лайфхаки

Лайфхак 1. Залізна пам'ятка

Садові маркери власноруч / Фото: Pinterest

У таких хазяйновитих садівників ложки ніколи не будуть порожні. Написи на метал можна намалювати, а можна наклеїти.

Лайфхак 2. Дерев'яні ложки

Садові маркери власноруч / Фото: Pinterest

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Для городніх маркерів, крім непотрібних залізних, можна використовувати і дерев'яні ложки. На таких зручніше малювати.

Лайфхак 3. Виделки

Садові маркери власноруч / Фото: Pinterest

Непотрібні в господарстві виделки теж можна пустити в розхід. А для безпеки наколіть на них корки і зробіть написи.

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Лайфхак 4. Тарілки

Садові маркери власноруч / Фото: Pinterest

Раз вже у хід пішов посуд, не обходьте увагою тарілки – разові, металеві або пластикові. Ними можна вбити двох зайців одразу. По-перше, нагадати собі про посадку. А по-друге, якщо закріпити тарілки так, щоб на вітрі вони шуміли і торохтіли, можна отримати функціональні лякайла на городі.

Лайфхак 5. Камінці

Садові маркери власноруч / Фото: Pinterest

Підберіть камінчики, які формою будуть схожі на висаджені овочі, розфарбуйте їх і зробіть написи.

Лайфхак 6. Ще камінці

Садові маркери власноруч / Фото: Pinterest

Камені можна оформити і по-іншому: хіба можна пройти повз грядки з такими зворушливими личками без усмішки? Будьте готові періодично поповнювати свої запаси, тому що такі овочі сподобаються і дітям, і гостям.

Лайфхак 7. Творчий підхід

Садові маркери власноруч / Фото: Pinterest

Якщо під рукою не виявилося каменів, зробіть овочі з пластиліну або маси для ліплення, причому разом із дитиною. Наштрикніть готові фігурки на шпажки – на городі їх буде видно здалеку. У кого морквини і помідори більше схожі на оригінал?

Лайфхак 8. Пластикові ярлички

Садові маркери власноруч / Фото: Pinterest

Можна виготовити городні маркери з пластикових пляшок, пофарбованих акриловими фарбами або лаком. Такі таблички будуть довговічними і не розкиснуть від дощу і поливу.

Лайфхак 9. Прищіпки

Садові маркери власноруч / Фото: Pinterest

Для креативного нагадування вам знадобляться прищіпки. Розпишіть на них всі свої овочі та причепіть на встромлені в землю гілочки.

Лайфхак 10. Кольорові мітки

Садові маркери власноруч / Фото: Pinterest

Щоб, вийшовши в город, кожного разу не вчитуватися в написи, можна не тільки підписати палички, але і розфарбувати їх у різні кольори. Такі нагадування буде видно здалеку.

Раніше ми розповідали, як зробити маркери для посіву: ТОП-5 практичних варіантів.