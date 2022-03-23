Мітки для грядок: ТОП-10 лайфхаків для городу

Садові маркери власноруч / Фото: Pinterest
Мало грамотно розбити город на ділянки і підготувати землю до висадження рослин, важливо ще й не забути, що де на ньому росте. Адже різні культури сходять по-різному і потребують індивідуального догляду.
Щоб нічого не переплутати і не забути, пропонуємо вам власноруч виготовити садові мітки-нагадування. Для цього вам знадобляться підручні засоби – це економно і красиво.
Як зробити маркери для городу: лайфхаки
- Лайфхак 1. Залізна пам'ятка
У таких хазяйновитих садівників ложки ніколи не будуть порожні. Написи на метал можна намалювати, а можна наклеїти.
- Лайфхак 2. Дерев'яні ложки
Для городніх маркерів, крім непотрібних залізних, можна використовувати і дерев'яні ложки. На таких зручніше малювати.
- Лайфхак 3. Виделки
Непотрібні в господарстві виделки теж можна пустити в розхід. А для безпеки наколіть на них корки і зробіть написи.
- Лайфхак 4. Тарілки
Раз вже у хід пішов посуд, не обходьте увагою тарілки – разові, металеві або пластикові. Ними можна вбити двох зайців одразу. По-перше, нагадати собі про посадку. А по-друге, якщо закріпити тарілки так, щоб на вітрі вони шуміли і торохтіли, можна отримати функціональні лякайла на городі.
- Лайфхак 5. Камінці
Підберіть камінчики, які формою будуть схожі на висаджені овочі, розфарбуйте їх і зробіть написи.
- Лайфхак 6. Ще камінці
Камені можна оформити і по-іншому: хіба можна пройти повз грядки з такими зворушливими личками без усмішки? Будьте готові періодично поповнювати свої запаси, тому що такі овочі сподобаються і дітям, і гостям.
- Лайфхак 7. Творчий підхід
Якщо під рукою не виявилося каменів, зробіть овочі з пластиліну або маси для ліплення, причому разом із дитиною. Наштрикніть готові фігурки на шпажки – на городі їх буде видно здалеку. У кого морквини і помідори більше схожі на оригінал?
- Лайфхак 8. Пластикові ярлички
Можна виготовити городні маркери з пластикових пляшок, пофарбованих акриловими фарбами або лаком. Такі таблички будуть довговічними і не розкиснуть від дощу і поливу.
- Лайфхак 9. Прищіпки
Для креативного нагадування вам знадобляться прищіпки. Розпишіть на них всі свої овочі та причепіть на встромлені в землю гілочки.
- Лайфхак 10. Кольорові мітки
Щоб, вийшовши в город, кожного разу не вчитуватися в написи, можна не тільки підписати палички, але і розфарбувати їх у різні кольори. Такі нагадування буде видно здалеку.
Раніше ми розповідали, як зробити маркери для посіву: ТОП-5 практичних варіантів.