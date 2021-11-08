Як поливати дерева восени для кращого врожаю

Як поливати дерева восени / Фото: Колаж: Сьогодні

Посушливе літо скупе на вологу для рослин, щоб поповнити запас сил біля дерев, їм необхідний рясний полив восени . Тоді вони добре підготуються до зимівлі , і наступного року можна розраховувати на добрий урожай.

Якщо восени не надто багато дощів, тоді потрібно самостійно організувати осінній полив фруктових дерев на ділянці, щоб вони пішли зимувати вдосталь наповнені водою. Це благотворно позначиться на стані рослин, підвищить їхню морозостійкість, зменшить вимерзання коренів при сильних морозах. В іншому випадку може виникнути ризик висихання окремих гілок. А це особливо небезпечно, якщо зима сувора, але безсніжна.

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Як поливати дерева восени: лайфхаки

Лайфхак 1. Коли поливати дерева

Як поливати дерева восени / Фото: pinterest

Вологозарядковий полив дерев проводиться восени після збирання врожаю та з початком опадання листя. Оптимальний період для підзимового поливу – з кінця жовтня до середини листопада , до встановлення стійких заморозків. Температура повітря має знизитися приблизно до 2-3°С тепла . А ось молоді саджанці потребують достатньої кількості води і влітку, і восени.

Лайфхак 2. Скільки потрібно лити води

Як поливати дерева восени / Фото: pinterest

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Обсяги води, які потрібно залити під рослини, залежать від їхніх розмірів та віку. Наприклад, доросле плодове дерево 5-річного віку вимагатиме від 50 до 100 л води . А старі дерева потребують об'єму води 60-90 л на квадратний метр проекції крони.

Земля восени має бути зволожений досить глибоко – на 1-1,5 м . Щоб дізнатися, наскільки рясно поливати ґрунт, бажано викопати біля дерев яму глибиною 30-40 см і взяти звідти жменю землі.

якщо з ґрунту вдалося зробити щільну і вологу грудку - можна обійтися мінімальною кількістю води або взагалі без поливу; якщо стиснутий у долоні ком землі не розпадається, але при цьому залишається сухим – норму поливу можна зменшити на 30%; якщо земля з дна ями розсипається – поливати потрібно повною мірою.

Полив можна здійснити не один раз, а розподілити на 2-3 прийоми .

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Також не варто переливати рослини, хоча багато фахівців вважають, що вони не візьмуть із ґрунту більше вологи, ніж їм потрібно.

Лайфхак 3. Способи поливу дерев

Як поливати дерева восени / Фото: pinterest

Здійснити полив у саду можна різними способами:

якщо ділянка рівна і на одному рівні, можна просто залишити шланг під деревом на деякий час або прокопати поливальні канали – тоді вода надходитиме по рядах; якщо сад розташована на схилі – оптимально зробити полив дощуванням , тоді вода поступово засвоїться землею; ще один зручний спосіб – крапельний полив .

4. Коли поливати дерева не потрібно

Не варто поливати восени дерева, якщо вони знаходяться на погано дренованих , щільних, важких ґрунтах та на ділянках у низинах або там, де високий рівень стояння ґрунтових вод.

Лайфхак 5. Що робити після поливу

Як поливати дерева восени / Фото: pinterest

Коли осінній полив завершено, через кілька днів пристовбурні круги слід підгорнути землею із садовим компостом і замульчувати торфом, листям, соломою або розпушити. Пухкий ґрунт набагато менше промерзає вглиб.

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