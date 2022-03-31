Як правильно обрізати полуницю: поради

Як обрізати полуницю / Фото: istockphoto.com, Unsplash, Колаж: Сьогодні

Щоб отримати смачний і багатий урожай яскравої весняної ягоди, важливо правильно і своєчасно доглядати за рослинами. Як правильно обрізати полуницю , у які терміни потрібно це робити, що зрізати, а що залишати, дізнайтесь у нашій статті.

З полуниці періодично зрізається листя , щоб омолодити її, звільнити від пошкодженого, засохлого і хворого листя, уберегти від можливих бактеріальних та грибкових захворювань. Обрізку проводять кілька разів на рік, і навесні наступають терміни однієї з них.

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Як обрізати полуницю: лайфхаки

Лайфхак 1. Весняне обрізування

Як обрізати полуницю навесні / Фото: istockphoto

Після тривалої зими навіть міцні рослини можуть постраждати від холодів. Щоб їх оздоровити і отримати потужні зелені паростки, важливо прибрати більшу частину зеленої маси. Перегляньте кущі полуниці на наявність хворих, гнилих, пошкоджених листків і акуратно зріжте їх за допомогою секатора або гострих ножиць , залишаючи зелені листочки і бруньки, що не розвинулися.

Лайфхак 2. Як обрізати кущі після збирання врожаю

Як треба обрізати полуницю влітку / Фото: istockphoto

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Оптимальною вважається обрізка полуниці незабаром після збирання врожаю . Влітку рослини встигають наростити нову зелену масу, сформувати квіткові бруньки на наступний рік і накопичити поживні речовини. До зими вони стають міцними, підготовленими і легше переносять холодну пору року.

Лайфхак 3. Обрізка полуниці восени

Підготовка полуниці до зими / Фото: unsplash

Готуючи полуницю до зимівлі, важливо не перестаратися і зрізати лише засохле і пошкоджене листя, залишаючи здорове, тому що позбавлені природного захисту рослини гірше переносять морози. Роблять таку обрізку задовго до холодів. А після неї грядку мульчують соломою, скошеною травою чи торфом.

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Лайфхак 4. Видалення листя з ділянки

Як доглядати полуницю / Фото: istockphoto

Зрізане листя не кидайте біля кущів або між грядками, тому що на них залишаються шкідники, що перезимували. Відносьте все до компостної купи. Уражені шкідниками або хворобами кущі полуниці повністю видаліть із коренем і спаліть, а місце на грядці обробіть рожевим розчином марганцівки.

Лайфхак 5. Обробка полуниці

Підживлення та обробка кущів / Фото: unsplash

Після видалення зайвого листя пропушіть міжряддя на глибину 3-5 см і полийте грядки. Також пострижені кущі бажано підгодувати слабким розчином коров'яку в пропорції 1:10 або пташиного посліду – 1:20, а потім обробити золою.

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