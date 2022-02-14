Як правильно розігріти рис, щоб він не став кашею

Як правильно гріти рис, щоб він знову став смачним / Фото: Unsplash

Рис – популярний та улюблений продукт , який часто входить до складу інших страв. З нього готують каші, салати, плов, тефтелі, голубці тощо.

Відварний рис, що залишився після приготування, добре зберігається у холодильнику , але може стати жорстким, сухим та несмачним.

Реклама

Щоб повернути рису приємний смак та консистенцію, а також щоб він не пригорів чи навпаки – не перетворився на кашу, його слід правильно розігріти . Ми поділимося з вами кількома простими способами, як гріти рис.

Як розігріти рис: лайфхаки

Лайфхак 1. У мікрохвильовій печі

Як правильно гріти рис / Фото: pinterest

Щоб нагріти рис у мікрохвильовій печі, налийте в миску 1 ст. ложку води. Потім акуратно розімніть виделкою рис , щоби після розігріву не залишалося грудочок. Накрийте кришкою та розігрійте рис на високій потужності протягом 1 хвилини. Зніміть кришку і знову поставте рис у мікрохвильову піч 1-2 хвилини.

Реклама

Лайфхак 2. На плиті

Як правильно гріти рис / Фото: unsplash

Розігріти рис можна на звичайній плиті. Для цього зручно скористатися товстостінною сковородою або сотейником. Спочатку додайте трохи масла або олії . А потім у розігрітий жир помістіть варений рис і перемішайте лопаткою, розбиваючи грудочки. Коли кожне зернятко покриється жиром, влийте трохи рідини – воду або бульйон, накрийте кришкою та розігрійте рис на слабкому вогні, періодично помішуючи, щоб він не пригорів.

Лайфхак 3. У духовці

Як правильно гріти рис / Фото: unsplash

Реклама

Велику кількість рису зручніше гріти у духовці. Спочатку розігрійте її до 180°С. Варений рис розкладіть рівним шаром на лист і розбийте лопаткою грудки. Потім збризкайте рис 1-2 ложками води . Накрийте лист фольгою і відправте у духовку на 15-20 хвилин.

Раніше ми розповідали, як можна розігріти випічку.