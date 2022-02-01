Як розігріти випічку: ТОП-5 найпростіших способів на всі випадки

Якщо зачерствілий хліб або булочки втратили пишність і свіжість, їх можна освіжити за кілька хвилин.

Як розігріти випічку: прості способи / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Найсмачніше свіжоприготовлені булочки або гарячі пиріжки , так би мовити, з жару. Але ж не викидати хліб, якщо він уже вчорашній. Дізнайтеся, як можна просто освіжити та розігріти випічку – і на вашому столі завжди буде ароматне частування.

Як розігріти випічку: лайфхаки

Лайфхак 1. У мікрохвильовій печі

Як розігріти випічку / Фото: pixabay

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Мікрохвильова піч спеціально для цього призначена. Різні булочки, маффіни, пироги, коржики та оладки стануть після неї як свіженькі. Помістіть випічку у мікрохвильовку, увімкніть на 50% потужності та нагрівайте короткими періодами до 10 секунд за один раз, поки хліб чи булочки добре не прогріються. Пам'ятайте, що мікрохвильова піч дає нерівномірний нагрів, а тому дайте виробам кілька хвилин постояти, щоб тепло перерозподілилося.

Лайфхак 2. На сковороді

Як розігріти випічку / Фото: pixabay

Такий метод підходить для більшості пирогів, пиріжків, оладок та іншої випічки, а також нарізаних скибочок хліба. На дно товстостінної сковороди або сотейника налийте трохи води, щоб воно було вологим. Якщо випічка жирна – можна додати олію замість води. Викладіть хлібобулочні вироби, щільно накрийте кришкою і поставте на повільний вогонь приблизно на 5-7 хвилин.

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Лайфхак 3. У духовці

Як розігріти випічку / Фото: pixabay

Дріжджове тісто, здоба, слойка та інші хлібобулочні вироби можна "омолодити" у духовці. Найбільш підходяща температура для розігріву – від 100 до 120 і навіть 150 °С . Цілісний буханець хліба краще заздалегідь загорнути у фольгу і розігріти до 180-200°С – тоді він стане м'яким.

Лайфхак 4. На пару

Як розігріти випічку / Фото: pixabay

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Якщо на вогні вже вариться суп, смажиться м'ясо, тушкуються овочі – ви можете на обід освіжити скибочки хліба. Викладіть їх на друшляк або решітку , яку помістіть на каструлю чи сотейник з їжею, що готується. Від пари хліб швидко стане м'яким.

Лайфхак 5. На батареї

Як розігріти випічку / Фото: pixabay

Маєте запас часу? Тоді черству булку чи хліб можна розігріти навіть на батареї. Загорніть випічку у пакет , бажано поліетиленовий, але можна і паперовий, герметично закрийте та помістіть на 20-30 хвилин на теплу батарею. Вона стане помітно тепліше, а власної вологи вистачить, щоб хлібобулочний виріб пом'якшав.

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