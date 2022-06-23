Як правильно прати краватку: поради

Як прати краватку / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Краватка – дуже важлива деталь гардеробу , що надає чоловікові водночас ділового, елегантного та брутального вигляду. Раніше ми вже розповідали, як зав'язувати краватку. Але ця прикраса вимагає ще й періодичного догляду.

Як прати краватку , яким чином можна це робити в домашніх умовах, щоб вона не втратила свого вигляду, не витягнулася і не злиняла, дізнайтесь у нашій статті.

Реклама

Як правильно прати краватку: покрокова інструкція

Інструкція . Перш ніж відправити краватку у прання, зверніть увагу на інструкцію, яка розміщена на ярлику. У ній ви дізнаєтеся всі умови, за яких можна чистити виріб: ручне чи машинне прання, температура води, сушіння та прасування.

Уважно прочитайте інструкцію / Фото: unsplash

. Перш ніж відправити краватку у прання, зверніть увагу на інструкцію, яка розміщена на ярлику. У ній ви дізнаєтеся всі умови, за яких можна чистити виріб: ручне чи машинне прання, температура води, сушіння та прасування. Тканина . Є рекомендація у пральній машині прати лише вироби із синтетичного матеріалу, а натуральні краще обробляти вручну. Також важливо, щоб у процесі обробки тканина, з якої пошита краватка, не полиняла. Для перевірки потріть невелику ділянку краватки вологою серветкою бажано з виворітного боку. Якщо на серветці залишилася фарба, то тканина линяє, і краватку краще прати вручну. Чиста серветка свідчить про те, що краватку можна прати не лише руками, а й у машинці.

Шовкові краватки можна прати руками / Фото: unsplash

. Є рекомендація у пральній машині прати лише вироби із синтетичного матеріалу, а натуральні краще обробляти вручну. Також важливо, щоб у процесі обробки тканина, з якої пошита краватка, не полиняла. Для перевірки потріть невелику ділянку краватки вологою серветкою бажано з виворітного боку. Якщо на серветці залишилася фарба, то тканина линяє, і краватку краще прати вручну. Чиста серветка свідчить про те, що краватку можна прати не лише руками, а й у машинці. Ступінь забруднення . Догляд за краваткою багато в чому залежить від її стану та ступеня забруднення. Якщо на краватці посаджено пляму, перед пранням її слід вивести. У цьому випадку також важливо перевірити дію засобу для виведення плям на тканину. Це краще зробити на непомітній ділянці аксесуара, щоб він не полиняв і не залишилося інших плям.

. Догляд за краваткою багато в чому залежить від її стану та ступеня забруднення. Якщо на краватці посаджено пляму, перед пранням її слід вивести. У цьому випадку також важливо перевірити дію засобу для виведення плям на тканину. Це краще зробити на непомітній ділянці аксесуара, щоб він не полиняв і не залишилося інших плям. Миючий засіб . Для прання краватки рекомендується використовувати не пральний порошок, а засіб із рідкою або гелеподібною консистенцією.

Для краватки краще вибирати рідкий миючий засіб / Фото: unsplash

. Для прання краватки рекомендується використовувати не пральний порошок, а засіб із рідкою або гелеподібною консистенцією. Форма . Щоб краватка не деформувалася і не витягнулася, краще придбати спеціальний пластиковий шаблон, який вставляється всередину виробу та дозволяє тримати форму.

. Щоб краватка не деформувалася і не витягнулася, краще придбати спеціальний пластиковий шаблон, який вставляється всередину виробу та дозволяє тримати форму. Температура . Щоб добре випрати краватку, але при цьому уникнути деформації та линяння, вода має бути помірно теплою. Оптимальний показник читайте на бирці.

. Щоб добре випрати краватку, але при цьому уникнути деформації та линяння, вода має бути помірно теплою. Оптимальний показник читайте на бирці. Ручне прання . При ручному пранні розчиніть гель у мисці з водою і збийте об'ємну піну. Замочіть краватку в мильній воді, розправивши її, щоб виріб не був скручений або складений. Залиште замочуватися на 10-20 хвилин. Потім приступайте до самого прання, проводячи рухи не по довжині, а по діагоналі, щоб краватка не розтягнулася. Можна скористатися м'якою мочалкою або щіткою. Потім промийте краватку в теплій воді 1-2 рази.

. При ручному пранні розчиніть гель у мисці з водою і збийте об'ємну піну. Замочіть краватку в мильній воді, розправивши її, щоб виріб не був скручений або складений. Залиште замочуватися на 10-20 хвилин. Потім приступайте до самого прання, проводячи рухи не по довжині, а по діагоналі, щоб краватка не розтягнулася. Можна скористатися м'якою мочалкою або щіткою. Потім промийте краватку в теплій воді 1-2 рази. Машинне прання . Виберіть щадний режим, програма якого передбачає нагрівання води до мінімальної температури. Не вмикайте цикл віджимання. Перед тим як відправити краватку у пральну машину, помістіть її у спеціальний мішечок.

. Виберіть щадний режим, програма якого передбачає нагрівання води до мінімальної температури. Не вмикайте цикл віджимання. Перед тим як відправити краватку у пральну машину, помістіть її у спеціальний мішечок. Сушіння . Випрану краватку не скручуйте і не віджимайте. Сушити краватку можна вертикально. Для цього повісьте її на мотузку для білизни, розправте складки на тканини, намагаючись не розтягувати. При горизонтальному способі сушіння розкладіть краватку на махровому рушнику, а зверху прикрийте іншим. Акуратно промокніть виріб, не сильно натискаючи на матеріал. Потім перекладіть на сухий шматочок, розправте всі складки та залиште досихати.

Раніше ми розповідали, як швидко затягнути шнурок у каптур: найпростіші лайфхаки. Також ділилися народними порадами, як відмити білі кросівки.