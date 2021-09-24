Як зав'язувати краватку: покрокова інструкція зі схемою

Краватка – важлива деталь гардеробу, що надає чоловікові ділового, елегантного і брутального вигляду одночасно. Хтось носить краватки постійно, а хтось – під час великих урочистостей. Але, мабуть, кожен чоловік зав'язує краватку хоча б раз у житті.
Навчитися зав'язувати краватку не складно. Щоправда, потрібна певна вправність, але завдяки наочним схемами і опису, освоїти цей процес не завдасть труднощів.
Пропонуємо вам спробувати свої сили на найпопулярнішому вузлі Віндзор. В результаті виходить стильний, акуратний, щільний тканинний трикутник, який чудово поєднується з широким вирізом коміра.
Як зав'язувати краватку вузлом Віндзор: покрокова інструкція
- Повісьте на шию краватку так, щоб її широка частина була довша за вузьку.Як зав'язувати краватку / Фото: pinterest
- Широкий кінець краватки оберніть навколо вузького від низу до верху, утворивши таким чином петлю на шиї.Як зав'язувати краватку / Фото: pinterest
- З цієї петлі опустіть широкий кінець поверх вузького вниз і ліворуч.Як зав'язувати краватку / Фото: pinterest
- Оберніть широким кінцем вузький, простягнувши його під низом праворуч.Як зав'язувати краватку / Фото: pinterest
- Поверніть широкий кінець у петлю на шиї від низу до верху з правого боку.Як зав'язувати краватку / Фото: pinterest
- Протягніть широкий кінець в петлю і виведіть з-під низу праворуч.Як зав'язувати краватку / Фото: pinterest
- Перекиньте широкий кінець поверх вузького зправа наліво, не дуже затягуючи вузол.Як зав'язувати краватку / Фото: pinterest
- Знову поверніть широкий кінець в петлю на шиї знизу вгору, але тепер з лівого боку.Як зав'язувати краватку / Фото: pinterest
- Опустіть широкий кінець вниз і протягніть його у вузол, сформований в пункті 7.Як зав'язувати краватку / Фото: pinterest
- Затягніть вузол, підтягуючи вузький кінець і красиво викладаючи широкий.Як зав'язувати краватку / Фото: pinterest
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