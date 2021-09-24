Як зав'язувати краватку: покрокова інструкція зі схемою

Якщо ви не вмієте зав'язувати краватку, почніть з класичного вузла Віндзор – за схемами навчитися буде зовсім нескладно.

Краватка – важлива деталь гардеробу, що надає чоловікові ділового, елегантного і брутального вигляду одночасно. Хтось носить краватки постійно, а хтось – під час великих урочистостей. Але, мабуть, кожен чоловік зав'язує краватку хоча б раз у житті.

Навчитися зав'язувати краватку не складно. Щоправда, потрібна певна вправність, але завдяки наочним схемами і опису, освоїти цей процес не завдасть труднощів.

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Пропонуємо вам спробувати свої сили на найпопулярнішому вузлі Віндзор. В результаті виходить стильний, акуратний, щільний тканинний трикутник, який чудово поєднується з широким вирізом коміра.

Як зав'язувати краватку вузлом Віндзор: покрокова інструкція

Повісьте на шию краватку так, щоб її широка частина була довша за вузьку.

Як зав'язувати краватку / Фото: pinterest Широкий кінець краватки оберніть навколо вузького від низу до верху, утворивши таким чином петлю на шиї.

Як зав'язувати краватку / Фото: pinterest З цієї петлі опустіть широкий кінець поверх вузького вниз і ліворуч.

Як зав'язувати краватку / Фото: pinterest Оберніть широким кінцем вузький, простягнувши його під низом праворуч.

Як зав'язувати краватку / Фото: pinterest Поверніть широкий кінець у петлю на шиї від низу до верху з правого боку.

Як зав'язувати краватку / Фото: pinterest Протягніть широкий кінець в петлю і виведіть з-під низу праворуч.

Як зав'язувати краватку / Фото: pinterest Перекиньте широкий кінець поверх вузького зправа наліво, не дуже затягуючи вузол.

Як зав'язувати краватку / Фото: pinterest Знову поверніть широкий кінець в петлю на шиї знизу вгору, але тепер з лівого боку.

Як зав'язувати краватку / Фото: pinterest Опустіть широкий кінець вниз і протягніть його у вузол, сформований в пункті 7.

Як зав'язувати краватку / Фото: pinterest Затягніть вузол, підтягуючи вузький кінець і красиво викладаючи широкий.

Як зав'язувати краватку / Фото: pinterest

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