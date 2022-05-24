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Як відмити білі кросівки: народні поради

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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24 травня, 10:40
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У прагненні відбілити білі кросівки, що втратили вигляд, багато хто не бояться експериментувати.
Як відмити та відбілити кросівки
Як відмити та відбілити кросівки / Фото: Unsplash

Біле взуття виглядає стильно та ефектно. Але ще й додає клопоту своїм господарям, бо мажеться набагато швидше за темне, а тому потребує більш ретельного догляду.

Проте це зовсім не зупиняє людей перед бажанням слідувати моді. Ми поділимося з вами народними порадами, як відмити і навіть відбілити білі кросівки – і вони стануть як новенькі.

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Відновити зовнішній вигляд улюблених білих кросівок із тканини, шкіри, замші або шкірозамінника допоможуть як покупні засоби, так і народні способи.

Як відмити біле взуття: лайфхаки

  • Попереднє чищення. Яке б не було взуття, перш ніж його чистити, видаліть бруд із підошви. Це можна зробити серветкою або зубною щіткою. Така процедура зменшить подальшу роботу.
    Очистіть кросівки від бруду / Фото: pinterest
    Очистіть кросівки від бруду / Фото: pinterest
  • Замшеве взуття допоможе освіжити парова лазня. Кросівки потрібно потримати над парою, поки вони не стануть трохи вологими, а потім протерти тканинною серветкою.
  • Шкіряні кросівки краще не прати, а обробити серветкою або щіткою, змоченою в мильному розчині.
    Як доглядати шкіряне взуття / Фото: pinterest
    Як доглядати шкіряне взуття / Фото: pinterest
  • Очистити кросівки можна за допомогою суміші соди з білою зубною пастою без вкраплень.
  • Кросівки із синтетичного матеріалу добре відмиє традиційне господарське мило. А мило з відбілюючим ефектом допоможе відбілити ваше взуття.
    Як помити кросівки / Фото: pinterest
    Як помити кросівки / Фото: pinterest
  • Відбілити підошву можна спеціальним складом. Для цього роблять кашку із подрібненої крейди, тальку, зубного порошку та наносять на нижню частину взуття на 1-2 години. Потім обережно видаляють щіткою.
  • Гримуча суміш. У неї входить пральний порошок, оцет, лимонний сік або перекис водню. Акуратно увітріть її у взуття та залиште на 10 хвилин, а потім змийте теплою водою.
    Як відбілити кросівки / Фото: pinterest
    Як відбілити кросівки / Фото: pinterest
  • Плями на поверхні взуття і незначні забруднення видаляються рідиною зі зняття макіяжу. Достатньо пройтися по плямі змоченим ватним диском.
  • Оригінальний метод : протерти пару взуття сумішшю із яйця та чверті склянки жирного молока.
  • Перуть кросівки у машинці. Це роблять при невисокій температурі та в режимі для спортивного взуття. Але є ризик, що таке очищення може зашкодити взуттю.

Раніше ми розповідали, як розтягнути шкіряне взуття. А також ділилися порадами, як позбутися неприємного запаху взуття за 30 хвилин.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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