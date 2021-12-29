Як розморозити лобове скло взимку: корисні поради водіям

Як розморозити лобове скло / Фото: Колаж: Сьогодні
Зимові морози приносять безліч неприємностей та клопоту автомобілістам. Прийшли вранці на стоянку, а скло на вашій машині зледеніло ? Їхати не можна доти, доки не буде видалена крижана кірка з лобового та бокового скла. Існує кілька способів, як це можна зробити навіть у сильний мороз.
Як розморозити лобове скло: лайфхаки
- Лайфхак 1. Скребок
Найпопулярніший спосіб звільнити скло від льоду – це скористатися скребком, який саме для цього і призначений . Але він не позбавлений недоліків: навіть тонкий шар крижаної кірки не завжди піддається, і на це йде багато часу та сил. Та й подряпини на склі можуть з'явитися.
- Лайфхак 2. Піч
Включити мотор та прогріти машину зсередини , щоб скло розмерзлося – спосіб перевірений і безвідмовний, але дуже довгий, забирає і час, і пальне. А воно зараз зовсім недешеве.
- Лайфхак 3. Покривало
Доволі старий спосіб відігріти лобове скло – залишити на ньому ковдру або накидку. Це не дасть утворюватися льоду на склі. Але при перепадах температури та дощі сама тканина може примерзнути до машини.
- Лайфхак 4. Розморожувач
Один з найефективніших засобів проти льоду на склі авто є спеціальні рідини. Цей засіб вступає в реакцію з льодом , перетворюючи його на воду. А далі можна видалити його з машини, орудуючи щіткою та не пошкоджуючи скло.
- Лайфхак 5. Спирт
Щоб не витрачати гроші на розморожувачі, аналогічний засіб можна зробити самим. Вам знадобиться флакон-розпилювач, який наповнюється сумішшю спирту та води в пропорції приблизно 1:2 . Якщо замість спирту взяти горілку, її, відповідно, потрібно налити трохи більше. Далі залишається бризнути на скло з розпилювача.
- Лайфхак 6. Омивач
У флакон-розпилювач налийте звичайний зимовий омивач для лобового скла. Завдяки спирту, що міститься в ньому, він також добре працює очищувачем від крижаної кірки. Але не варто зношувати механізм омивача і щіток, краще вручну збризкати рідиною все зледеніле скло.
- Лайфхак 7. Оцет
Якщо раптом під рукою не виявилося потрібних засобів, а їхати треба, можна скористатися більш радикальним методом – оцтом. Для цього три частини оцту розводять в одній частині води і бризкають на скло. Але не зловживайте цим методом, тому що металеві та гумові частини вашого авто зазнають ризику корозії.
- Лайфхак 8. Сіль
Також проти льоду непогано працює сольовий розчин: 2-3 ст. ложки солі на 1 л води . Воду візьміть теплу, щоб сіль швидше розтанула. Але не поливайте скло гарячою рідиною, а дочекайтеся, щоб охолола, тому що від контрасту температур воно може тріснути. Майте на увазі, що сіль також небезпечна для заліза та гуми, а тому метод допустимий у поодиноких випадках.
- Лайфхак 9. Холод
Клин клином вибивають. А точніше – після того, як машину поставили на холоді, на певний час відчиніть дверцята та провітріть салон, щоб температура ззовні та всередині зрівнялася . Тоді на склі не утворюється іній та лід.
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