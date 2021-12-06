Як зробити їстівні ароматні і пряні ялинкові іграшки

Як зробити їстівні ялинкові іграшки / Фото: Колаж: Сьогодні

У переддень Нового року 2022 ми вже розповідали, як зробити новорічні іграшки власноруч. Але якщо ви хочете оригінально та несподівано прикрасити новорічне деревце , пропонуємо вам повозитися із їстівними ялинковими прикрасами.

Прикольно те, що до кінця новорічних свят іграшок на ялинці може зовсім не залишитися. Їх просто з'їдять , і розбирати ялинку не буде потреби.

Реклама

Як зробити смачні новорічні іграшки: лайфхаки

Лайфхак 1. Цитрусові фантазії

Як зробити їстівні ялинкові іграшки / Фото: pinterest

Ну який же Новий рік без цитрусового аромату! Головне – правильно заготувати початковий матеріал , тонко нарізати різнокольорові апельсини, мандарини, лайми, лимони, грейпфрути, висушити у духовці і при цьому не спалити. А потім із цитрусових часточок можна зробити гірлянди, іграшки і всілякі композиції.

Лайфхак 2. Апельсинові гірлянди

Як зробити їстівні ялинкові іграшки / Фото: pinterest

Реклама

Висушені часточки нанизайте на нитку . Готову гірлянду розвісьте на ялинку або прикрасьте кімнату, наприклад, камінну полицю.

Лайфхак 3. Гірлянди для кімнати

Як зробити їстівні ялинкові іграшки / Фото: pinterest

До речі, гірлянди можна нанизувати не вздовж, а впоперек . А ще обмотати світлодіодними вогниками – вийде більш яскраво і насичено.

Реклама

Лайфхак 4. Ягідні іграшки

Як зробити їстівні ялинкові іграшки / Фото: pinterest

Сушені ягоди – чудовий матеріал для створення ялинкових іграшок, до того ж дуже смачних. Нанижіть на дротяну основу журавлину або родзинки, вигніть каркас, і у вас вийде гарна й оригінальна прикраса.

Лайфхак 5. Ялинкові іграшки

Як зробити їстівні ялинкові іграшки / Фото: pinterest

До сухої цитрусової часточки додайте красиві спеції . Підійдуть палички кориці та ванілі, зірочки анісу або бадьяну, горошинки перцю, кардамон, гвоздика, лавровий лист, барбарис, тощо. Також не забудьте про сухофрукти. Зшийте між собою звичайною ниткою і чіпляйте на ялинку. А після свят можете всю цю красу занурювати у чай.

Лайфхак 6. Золоті горіхи

Як зробити їстівні ялинкові іграшки / Фото: pinterest

Пофарбуйте волоські горіхи в новорічні кольори – золотий, срібний, бронзовий тощо. Розвісьте їх на гілках окремо або цілими гірляндами. А після свят просто поколіть і з'їжте .

Лайфхак 7. Горіхові кільця

Як зробити їстівні ялинкові іграшки / Фото: pinterest

А з фундука можна зробити цікаві кільця або сніжинки – просто склеїти їх між собою і перев'язати гарною тасьмою.

Лайфхак 8. Кукурудзяні гірлянди

Як зробити їстівні ялинкові іграшки / Фото: pinterest

Чому б і ні? Попкорн легко нанизати на нитку та зробити гірлянду. Аналогічно туди ж просяться смачні кукурудзяні кільця. І зникають вони з ялинки так само швидко, особливо якщо у вас є діти.

Лайфхак 9. Печиво на ялинці

Як зробити їстівні ялинкові іграшки / Фото: pinterest

Взагалі будь-яке покупне печиво з дірочками, крендельки або кільця легко перетворити на ялинкові іграшки. Начепіть на них різнокольорові стрічки та відправляйте на гілки.

Лайфхак 10. Глазуровані сніжинки

Як зробити їстівні ялинкові іграшки / Фото: pinterest

Замість покупного краще, звичайно, приготувати домашнє печиво, самостійно розписати його цукровою глазур'ю і розвісити на новорічній ялинці. Погляньте, яка виходить краса!

Раніше ми розповідали, як прикрасити страви на Новий рік Тигра 2022.