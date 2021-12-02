Як прикрасити страви на Новий рік Тигра 2022: яскраві ідеї з фото

Салати, торти, рулети, фрукти і навіть напої – як яскраво і гарно оформити страви у вигляді Тигра на Новий рік 2022.

Як оформити страви у вигляді Тигра на Новий рік 2022 / Фото: Колаж: Сьогодні

Наближається Новий рік 2022 , який прийде до нас під символом Тигра. Ви вже готуєтеся до новорічних свят? Раніше ми розповідали, як креативно й ефектно прикрасити ялинку на Новий рік. А ще, як самостійно зробити новорічні іграшки для веселого і радісного свята.

На новорічному столі обов'язково має бути страва із зображенням символу року. Як оформити та красиво подати частування на святковий стіл? Ми зібрали для вас багато цікавих новорічних ідей. Дивіться фото, читайте лайфхакі, надихайтеся та вигадуйте власні варіанти новорічної прикраси страв.

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Як оформити страви у вигляді Тигра на Новий рік: лайфхаки

Лайфхак 1. Тигрині салати

Як прикрасити страви на Новий рік Тигра / Фото: pinterest

Найпопулярніша страва на столі – салат, оформлений у вигляді Тигру. Під маску тигра можна сховати безліч улюблених і традиційних новорічних закусок – від олів'є та шуби до більш цікавої екзотики. Раніше ми публікували рецепт салату "Тигреня".

Як прикрасити страви на Новий рік Тигра / Фото: pinterest

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Якщо не вмієте малювати мордочки, можна обійтися простими смужками: на морквяній рудій "шерсті" красиво виглядають бурякові смужки.

Лайфхак 2. Десерти та випічка з тигром

Як прикрасити страви на Новий рік Тигра / Фото: pinterest

Прикрашання новорічної випічки – це просто клондайк ідей! Починаючи з порційних мафінів , на кожному з яких можна зобразити мініатюрне звірятко.

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Як прикрасити страви на Новий рік Тигра / Фото: pinterest

А також всілякі печива з тиграми, мордочками, смужками, лапками, хвостами.

Як прикрасити страви на Новий рік Тигра / Фото: pinterest

Продовжити тигрову тему можна в смугастих рулетах. Темні смужки – це, зрозуміло, шоколад або какао, а рудого кольору випічці легко надати за допомогою куркуми . Додайте трохи цієї спеції до тіста – отримаєте більш насичений колір.

Як прикрасити страви на Новий рік Тигра / Фото: pinterest

Ефектно та лаконічно виглядають на святковому столі круглі рум'яні смугасті пончики з шоколадом.

Як прикрасити страви на Новий рік Тигра / Фото: pinterest

Східні солодощі у вигляді тонких тигриних хвостів – теж гідна прикраса.

Як прикрасити страви на Новий рік Тигра / Фото: pinterest

Дружте з мастикою ? Тоді вам не важко оформити десерти з мордочками і різною тигриною мімікою.

Як прикрасити страви на Новий рік Тигра / Фото: pinterest

Звичний всім торт "Зебра" у новорічну ніч легко перетворюється на символ року, причому він по-справжньому тигриний не лише зовні, а й усередині .

Як прикрасити страви на Новий рік Тигра / Фото: pinterest

Бажаєте заморочитися з виготовленням гарного десерту? Спробуйте виготовити такий багатоярусний торт у східному стилі, а символ року намалювати за допомогою харчових барвників .

Як прикрасити страви на Новий рік Тигра / Фото: pinterest

Діти будуть у захваті від цукерок на паличці у вигляді рудих миленьких тигренят.

Лайфхак 3. Новорічні пряники

Як прикрасити страви на Новий рік Тигра / Фото: pinterest

Варто тільки почати, а далі справа піде легко і у задоволення. Ви можете заздалегідь приготувати глазуровані пряники , які довго зберігаються, наприклад, імбирні.

Як прикрасити страви на Новий рік Тигра / Фото: pinterest

На Новий рік подайте їх на стіл у вигляді десерту, а можна гарно упаковати та презентувати гостям і друзям.

Лайфхак 4. Фрукти

Як прикрасити страви на Новий рік Тигра / Фото: pinterest

Символ року легко можна зобразити на рудих цитрусових : мандаринках, апельсинах, грейпфрутах. Достатньо лише намалювати чорним маркером смужки та мордочки.

Як прикрасити страви на Новий рік Тигра / Фото: pinterest

Ось такі ефектні смугасті тигрові шашлички виходять із фруктів і ягід.

Лайфхак 5. Напої

Як прикрасити страви на Новий рік Тигра / Фото: pinterest

Новорічні напої можна оформити в тигриному стилі. Для цього вам знадобиться маленька хитрість : візьміть прозорі склянки – скляні чи одноразові. Намалюйте або наклейте на них чорні смужки. А самі напої мають бути відповідно рудого кольору: яблучний, виноградний, морквяний або гарбузовий сік, а також різноманітні смузі, фреші та навіть просто чай.

Раніше ми розповідали, як задобрити Тигра, щоб Новий рік 2022 був вдалим та щасливим.