Зручно, тепло, практично, і при цьому щоб штани не норовили вистрибнути назовні за будь-якого слушного випадку.

Як заправляти джинси у взуття / Фото: Колаж: Сьогодні

Модні та улюблені джинси, заправлені у взуття – один із найбільш практичних фешн-прийомів, як одягатися в холодний сезон. Ноги почуваються повністю захищеними, ходити набагато тепліше, і вітер не гуляє у штанинах.

Як зробити це правильно, щоб джинси не терли ноги і не вибивались назовні під час руху, читайте в наших лайфхаках.

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Заправляти джинси у черевики чи чоботи прийнятно не тільки для жінок, а й для чоловіків. Це виглядає добре у спортивному стилі або коли в одязі присутній настрій мілітарі.

Як заправляти джинси у взуття: лайфхаки

Лайфхак 1. Шкарпетки

Як заправляти джинси у взуття / Фото: unsplash

Заправте джинси в шкарпетки, які за висотою не виходять за край взуття та залишаються непомітними. А потім надягайте чоботи. Такий спосіб дозволяє легко всунути ногу і залишити джинси на місці навіть у високих чоботях або взутті без застібки .

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Лайфхак 2. Ще одні шкарпетки

Як заправляти джинси у взуття / Фото: unsplash

У тому випадку, коли у вас широкі джинси або вони зшиті із грубої тканини, є ризик, що вони будуть натирати ноги. Щоб цього не сталося, залиште шкарпетку на місці, а от поверх штанини вдягніть другу шкарпетку – Більш тонку, наприклад, капронову. І нога залишиться захищеною, і штани будуть зафіксовані.

Лайфхак 3. І знову шкарпетки

Як заправляти джинси у взуття / Фото: unsplash

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Але цього разу навмисне високі, що виступають за край черевика і надійно утримують навіть неслухняні і короткі штанини. Такий лукля цілком доречний у спортивному стилі одягу.

Лайфхак 4. Резинки

Як заправляти джинси у взуття / Фото: unsplash

У ролі фіксатора штанин замість шкарпетки може виступати звичайна резинка. Натягніть її поверх брючин і вдягайте взуття. Важливо, щоб резинка не бовталася вільно, а тримала тканину. Але також слідкуйте, щоб вона не була надто тугою і не перетискала ногу.

Лайфхак 5. Складки

Як заправляти джинси у взуття / Фото: unsplash

Послабте шнурування, щоб нога вільно пройшла у взуття. Край штанів розправте таким чином, щоб отримати рівну складку, і загорніть її щільно навколо ноги . Складу зручніше робити по задньому внутрішньому боку ноги, але також можна вивести її наперед. Потім щільно зашнуруйте черевик до верху або застебніть змійку. Такий метод заправки широких джинсів підійде для взуття із застібкою, але в тому випадку, якщо воно не надто туго сидить на нозі, інакше може тиснути.

Лайфхак 6. Підвертання

Як заправляти джинси у взуття / Фото: unsplash

Таким методом зручно заправляти у високі черевики чи чоботи подовжені штани. Перед тим як одягати взуття, штани потрібно підвернути 1-2 рази , щоб складка тканини проходила вище за щиколотку. Так вона не натиратиме. Зробіть напуск поверх взуття, і тоді при ходьбі джинси не виринатимуть назовні.

Лайфхак 7. Джоггери

Як заправляти джинси у взуття / Фото: unsplash

Джинси з резинкою внизу на рівні щиколотки – гарне вирішення проблеми, як їх заправити в чоботи або черевики. Резинка утримує штани на потрібному місці, і вони не вискакують назовні.

Лайфхак 8. Штрипки

Як заправляти джинси у взуття / Фото: unsplash

Принцип комбідресу дуже зручний і у випадку штанів. Тасьма у вигляді петлі, пришита до нижнього краю штанини, або ж крій штанів, коли їхня нижня частина з'єднується під стопою у вигляді широкої стрічки, фізично не дасть джинсам видертися із взуття. Штрипки надійно тримають джинси на нозі. До речі, ви можете самі пришити на тасьму чи резинку гудзики, а на край джинсів – непомітні петельки. А в разі потреби просто пристебнути штрипки до штанів.

Раніше ми розповідали, як правильно зберігати джинси: докладні лайфхаки з фото.