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Як застосовувати лак для нігтів у побуті: ТОП-10 лайфхаків

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
20 серпня, 15:13
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Зробити ефектний манікюр або замазати стрілку на колготах – насправді лак для нігтів можна використовувати не лише в цих цілях.
Як використовувати лак
Як використовувати лак / Фото: Колаж: Сьогодні

Манікюр манікюром, але лак здатний виручити у багатьох непередбачених ситуаціях в побуті. Усім дівчатам давно відомий трюк зі стрілкою на колготах – за допомогою лаку її можна непомітно зупинити.

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Але це далеко не єдине його застосування. Як можна використовувати прозорий і кольоровий лак, читайте наші лайфхаки.

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Як застосовувати лак: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Написи

Як використовувати лак. Фото: скріншот з YouTube/OlO
Як використовувати лак. Фото: скріншот з YouTube/OlO

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Безкольоровий лак можна використовувати у вигляді ламінуючої речовини, щоб написи, нанесені маркером та іншими фарбами, не стиралися з часом.

  • Лайфхак 2. Гудзик

Як використовувати лак. Фото: скріншот з YouTube/OlO
Як використовувати лак. Фото: скріншот з YouTube/OlO

Немає можливості пришити ґудзик, щоб вона остаточно не відірвався і дожив до моменту реставрації? Капніть безкольоровий лак на саму нитку, щоб він просочився і підсох, але не натискайте надто гудзик, інакше вік приклеїться до одягу.

  • Лайфхак 3. Стрази

Як використовувати лак
Як використовувати лак / Фото: Pinterest

Аналогічно безкольоровий лак стане в нагоді для прикрашання одягу стразами. Його не видно, а тримати він буде міцно.

  • Лайфхак 4. Шнурки
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Як використовувати лак. Фото: скріншот з YouTube/OlO
Як використовувати лак. Фото: скріншот з YouTube/OlO

Щоб кінчики шнурків не саталися, змастіть їх лаком для нігтів. А ще нитка, скріплена лаком, легше ввійде в голку .

  • Лайфхак 5. Окуляри

Як використовувати лак. Фото: скріншот з YouTube/CTVBY
Як використовувати лак. Фото: скріншот з YouTube/CTVBY

Якщо розхитався гвинтик в оправі окулярів, капніть на нього лаком. Після такої фіксації окуляри ще прослужать вам довго.

  • Лайфхак 6. Провід

Як використовувати лак. Фото: скріншот з YouTube/OlO
Як використовувати лак. Фото: скріншот з YouTube/OlO

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Щоб не плутатися в однакових проводках, позначте їх різнокольоровим лаком. Такі мітки не зітруться роками.

  • Лайфхак 7. Ключі

Як використовувати лак. Фото: скріншот з YouTube/OlO
Як використовувати лак. Фото: скріншот з YouTube/OlO

Аналогічно можна вчинити з ключами, якщо у зв'язці багато однакових, і ви постійно плутаєтеся в них. Розмалюйте різнокольоровим лаком, а заодно можете поставити кольорові відмітини на замках.

  • Лайфхак 8. Взуття

Як використовувати лак. Фото: скріншот з YouTube/OlO
Як використовувати лак. Фото: скріншот з YouTube/OlO

За допомогою лаку можна замаскувати дрібні подряпини, потертості, підклеїти нитку або кріплення на взутті. головне – підібрати потрібний колір.

  • Лайфхак 9. Раковина

Як використовувати лак. Фото: скріншот з YouTube/CTVBY
Як використовувати лак. Фото: скріншот з YouTube/CTVBY

Щоб на раковині та інших площинах у ванній не залишалися сліди іржі, обробіть лаком для нігтів денце металевих флаконів

  • Лайфхак 10. Меблі

Як використовувати лак
Як використовувати лак / Фото: Pinterest

Прозорий лак можна використовувати для приховування дрібних подряпин на лакованих поверхнях меблів і паркеті.

Дивіться відео, як можна охолодити приміщення в спеку:

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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