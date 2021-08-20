Як застосовувати лак для нігтів у побуті: ТОП-10 лайфхаків

Манікюр манікюром, але лак здатний виручити у багатьох непередбачених ситуаціях в побуті. Усім дівчатам давно відомий трюк зі стрілкою на колготах – за допомогою лаку її можна непомітно зупинити.
Але це далеко не єдине його застосування. Як можна використовувати прозорий і кольоровий лак, читайте наші лайфхаки.
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Як застосовувати лак: лайфхаки
- Лайфхак 1. Написи
Безкольоровий лак можна використовувати у вигляді ламінуючої речовини, щоб написи, нанесені маркером та іншими фарбами, не стиралися з часом.
- Лайфхак 2. Гудзик
Немає можливості пришити ґудзик, щоб вона остаточно не відірвався і дожив до моменту реставрації? Капніть безкольоровий лак на саму нитку, щоб він просочився і підсох, але не натискайте надто гудзик, інакше вік приклеїться до одягу.
- Лайфхак 3. Стрази
Аналогічно безкольоровий лак стане в нагоді для прикрашання одягу стразами. Його не видно, а тримати він буде міцно.
- Лайфхак 4. Шнурки
Щоб кінчики шнурків не саталися, змастіть їх лаком для нігтів. А ще нитка, скріплена лаком, легше ввійде в голку .
- Лайфхак 5. Окуляри
Якщо розхитався гвинтик в оправі окулярів, капніть на нього лаком. Після такої фіксації окуляри ще прослужать вам довго.
- Лайфхак 6. Провід
Щоб не плутатися в однакових проводках, позначте їх різнокольоровим лаком. Такі мітки не зітруться роками.
- Лайфхак 7. Ключі
Аналогічно можна вчинити з ключами, якщо у зв'язці багато однакових, і ви постійно плутаєтеся в них. Розмалюйте різнокольоровим лаком, а заодно можете поставити кольорові відмітини на замках.
- Лайфхак 8. Взуття
За допомогою лаку можна замаскувати дрібні подряпини, потертості, підклеїти нитку або кріплення на взутті. головне – підібрати потрібний колір.
- Лайфхак 9. Раковина
Щоб на раковині та інших площинах у ванній не залишалися сліди іржі, обробіть лаком для нігтів денце металевих флаконів
- Лайфхак 10. Меблі
Прозорий лак можна використовувати для приховування дрібних подряпин на лакованих поверхнях меблів і паркеті.
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