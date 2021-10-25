Як зробити гарбуз на Геловін власноруч: найкращі ідеї з фото

Гарбуз на Геловін власноруч: ідеї з фото / Фото: Pexels

Наближається Геловін-2021, і багато хто з нас вирішує, що було б добре вирізати до свята гарбуз разом з дітьми, друзями чи сусідами по квартирі. Зрештою, це досить просто.

Ми розповімо, як зробити ідеальний Ліхтар Джека, який ви з гордістю поставите на своє підвіконня 31 жовтня.

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Не всі знають, що Геловін – не новоспечене костюмоване свято. Його коріння сягає ще в дохристиянську епоху. Саме в цей час племена кельтів, які проживали на території сучасних Англії, Ірландії та Північної Франції, ділили рік зиму і літо. А 31 жовтня вважалося у них останнім днем року, що минає. Цей день також означав закінчення збору врожаю і перехід на новий сезон – зимовий.

Ідеї класичного Світильника Джека на Хелловін Фото: pixabay / Фото: Pixabay

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За стародавнім повір'ям кельтів, у цю ніч світи живих і мертвих відкривалися. Самі кельти називали цю ніч Самайн або Самхейн. Щоб не стати жертвами духів і привидів, кельти гасили в своїх будинках вогонь, надягали на себе звірині шкури, намагаючись відлякати непроханих прибульців.

Відповідно, звідси і традиція – виставляти у вікнах порожнисту ріпу або гарбуз з вирізаними очима, ротом і свічкою всередині – його ще називають "Світильником Джека". Про "Джека-Ліхтаря" є чимало легенд, але їх придумали набагато пізніше.

Як вирізати гарбуз на Геловін: лайфхаки

Лайфхак 1. Як вибрати гарбуз для Геловіну

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Вибирайте середній гарбуз круглої форми Фото: pixabay.com

Зазвичай на Геловін вирізують круглий гарбуз і запалюють свічку всередині, але ви можете взяти овоч тієї форми, яка найбільше підходить під вашу задумку. Якщо ви хочете зробити класичного Джека-Ліхтаря, купіть середній гарбуз з яскраво-померанчевою шкіркою. Він повинен бути свіжим, без плям і пошкоджень.

Лайфхак 2. Як вирізати гарбуз на Геловін

Зріжте верхівку гарбуза і вискобліть м'якоть Фото: pixabay.com

Для початку охайно зріжте верхівку. Потім візьміть ложку та ніж і акуратно вискобліть волокна, насіння і частину м'якоті. Не робіть стінки занадто тонкими, інакше гарбуз може тріснути. Стінки не повинні бути і надто товстими – так вам буде складно вирізати малюнок.

Вирізуйте малюнок по контурах Фото: pixabay.com

Нанесіть на гарбуз контури майбутнього візерунка. Ви можете намалювати їх маркером або зробити часті проколи шилом. Більш професійний варіант – спочатку роздрукувати і прикласти до гарбуза спеціальний трафарет. Потім візьміть невеликий гострий ніж і почніть вирізати, рухаючись від центру до країв. Щоб гарбузова м'якоть не потемніла, змастіть її лимонним соком або вазеліном. Тепер усередині Джека-Ліхтаря можна запалити свічку.

Лайфхак 3. Як запалити свічку в гарбузі на Геловін

Всередині гарбуза запалюють свічку Фото: pixabay.com

Усередині Ліхтаря Джека обов'язково запалюють свічку. Найзручніше поставити її в маленький жароміцний стаканчик. Пам'ятайте, що якщо ви накриє гарбуз із запаленою усередині свічкою верхівкою, то вона досить швидко почне горіти. Тому краще використовувати гірлянди або електронні свічки на батарейках.

Лайфхак 4. Оригінальні гарбузи на Геловін

На гарбузі можна вирізати що завгодно Фото: pixabay.com

Світильник Джека – далеко не єдиний варіант гарбуза на Геловін. Ви можете не вирізати гарбуз, а намалювати на його поверхні смішні обличчя або візерунки. Гарбузи також вкривають яскравою фарбою або клеєм із блискітками. Крім цього, ви можете зробити на поверхні карвінг у вигляді квітів, казкових персонажів або героїв кіно та мультфільмів.

Ідеї класичного Світильника Джека на Хелловін Фото: pixabay / Фото: Pixabay

Дивіться відео про конкурс підводного різьблення по гарбузу до Геловіна:

Раніше ми розповідали, як відзначити Геловін за знаком зодіаку.