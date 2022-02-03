Як заощадити витрати палива взимку: найефективніші способи

Як заощадити витрати пального взимку: ефективні поради / Фото: Pixabay, Unsplash, Колаж: Сьогодні

Взимку у машині витрата палива значно збільшується. Це відбувається з різних причин : довше гріється мотор, опалюється салон і дзеркала, зростає опір на дорогах через сніг і сльоту тощо.

За нинішніх цін на пальне зрозуміло, що хочеться заощадити . Як це зробити, читайте у нашій статті.

Реклама

Як заощадити пальне: лайфхаки

Лайфхак 1. Прогрівання двигуна

Як заощадити витрати пального / Фото: pinterest

Правильно прогрійте машину. На противагу усталеній думці, що взимку це потрібно робити довго, насправді не варто ганяти мотор вхолосту і диміти по півгодини, спалюючи бензин чи газ. Вистачить і п'яти хвилин, за які ви встигнете зчистити сніг зі свого авто. Потім рушайте плавно і неквапливо, поступово збільшуючи швидкість. Машина встигне прогрітися вже на ходу, а витрата палива при цьому заощадиться.

Лайфхак 2. Тиск у шинах

Як заощадити витрати пального / Фото: unsplash

Реклама

Важливо регулярно стежити за станом коліс, тому що в мороз тиск у шинах падає . Як наслідок, зростає опір коченню, що тягне за собою додаткову витрату пального. Рекомендації оптимального тиску шин вашого авто індивідуальні і відображені на стікері на торці дверей водія або на середній стійці кузова.

Лайфхак 3. Зайвий баласт

Як заощадити витрати пального / Фото: pinterest

Перевірте вміст багажника. Часто автолюбителі возять із собою багато речей, що залишилися ще з літа. Плюс узимку на машину і так додається зайвий вантаж у вигляді теплих речей, зимового одягу, ємності з піском, протиковзких ланцюгів тощо. На перевезення всього цього витрачається більше палива. Позбавтеся непотрібного вантажу і по можливості зніміть багажник зверху.

Реклама

Раніше ми розповідали, як розморозити лобове скло взимку.